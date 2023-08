Wiele oznak inteligencji to cechy, które pomijamy, kiedy próbujemy zdefiniować czym właściwie inteligencja jest. Dlaczego tak się dzieje? To proste, ponieważ nie są one tym, co uważamy za oznakę inteligencji, nie kojarzą się nam one bezpośrednio z inteligencją. Rzecz jednak w tym, że nie ma jednej sztywnej definicji inteligencji.

Cechy inteligencji, które często pomijamy, tworząc jej definicję

Zdjęcie Świadczą o wysokiej inteligencji. Sprawdź, czy masz wszystkie 9 cech / 123RF/PICSEL

1. Wysoki poziom empatii. Kiedy myślimy o inteligencji, nie zawsze kojarzymy z nią empatię, a powinniśmy. Niemal każdy z nas jest w stanie rozpoznać własne emocje, ale potrzeba czegoś więcej, żeby zrozumieć i poczuć emocje innych ludzi.

Reklama

2. Docenianie czasu spędzanego w samotności. "Inteligentni ludzie nie nudzą się we własnym towarzystwie" - na pewno nie raz słyszeliście to powiedzonko. Wg badań z 2016 r. ludzie, którzy spędzają więcej czasu samotnie niż na spotkaniach towarzyskich, mają wyższy poziom IQ. Naukowcy uważają, że może to być związane z naszymi ewolucyjnymi potrzebami z przeszłości.

3. Siedzenie do późna. Czy wiesz, że późne kładzenie się spać jest oznaką wysokiej inteligencji? Badania wykazały, że ludzie, którzy mają tendencję do "siedzenia po nocach", częściej mogą pochwalić się autentyczną inteligencją.

Sprawdź też: Po czym poznać, że ludzie cię nie lubią?

Zdjęcie Inteligencję dziedziczymy po matce / 123RF/PICSEL

4. Czarne poczucie humoru. Jeśli śmiejesz się z żartów, które sprawiają, że wszyscy czują się trochę niekomfortowo, nie jesteś sam. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Wiedeńskim wykazały, że ludzie, którzy śmieją się z tzw. czarnego humoru, mają również wyższą pozycję w inteligencji werbalnej i niewerbalnej.

5. Nadmierne analizowanie. Bycie inteligentnym ma swoje wady. Jedną z nich jest zamartwienie się spowodowane nadmiernym myśleniem i rozważaniem wszelkich spraw nawet, jeśli nie ma takiej potrzeby. Kiedy masz genialny umysł, oznacza to również, że jesteś świadomy wszystkiego, co może pójść nie tak, a to może wprowadzać w twoje życie niepokój.

6. Ciekawość. Jednym z najwyższych czynników determinujących inteligencję jest ciekawość. Dlaczego? Ponieważ musisz mieć pragnienie poszukiwania wiedzy, aby ją znaleźć.

7. Lenistwo (fizyczne). Zaskoczeni. Badania przeprowadzone przez Florida Gulf Coast University wykazały, że ludzie, którzy mieli wyższe IQ, częściej poddawali się nudzie i wykazywali mniejszą aktywność (fizyczną).

8. Skłonność do używek. Czasami inteligentni ludzie robią mało mądre rzeczy. Naukowcy odkryli, że osoby z wyższym IQ mają tendencję do zmagania się z nadużywaniem używek.

9. Inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna to nasza zdolność do rozumienia i zarządzania naszymi emocjami. Chociaż nie jest to coś, co większość utożsamia z inteligencją, z pewnością jest to aspekt wyższej inteligencji.

Zobacz też: Jaka jest numerologiczna 6? Charakterystyka numerologiczna liczby 6

Zdjęcie Cechy ludzi inteligentnych. Niektóre z nich zakaskują / 123RF/PICSEL