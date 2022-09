Spis treści: 01 Dziwne znaki na niebie

02 Niepokojące zjawisko w Polsce

03 Niebezpieczne zjawiska w pogodzie

Internet obiegło zdjęcie wykonane w Krzyżu Wielkopolskim. Przedstawia ogromną chmurę, która przypomina rękę sięgającą w stronę ziemi. Fotografia opublikowana przez Lubuskich Łowców Burz wywołała niemałe poruszenie - post zgromadził już ponad 8 tys. reakcji, ponad 560 komentarzy i 769 udostępnień.

Dziwne znaki na niebie

"Czy jest coś piękniejszego od natury" - zapytała jedna z internautek. Komentujący chętnie publikowali swoje zdjęcia czy nagrania niezwykłej chmury. "Cudowne, a zarazem straszne", "Ręka Boga", "Straszny widok", "Ależ to piękne i groźne", "Niesamowite wrażenie", "Jak ręka zgarniająca ziemię!" - komentowali internauci.

Niepokojące zjawisko w Polsce

Autorką spektakularnego zdjęcia jest Anna Konieczny. Kobieta ujęła na nim piękną formację chmur w okolicy miasta Krzyż Wielkopolski (woj. wielkopolskie). Co to za zjawisko?

Wiele wskazuje na to, że to chmura szelfowa, nazywana inaczej wałem szkwałowym. To szczególna forma chmury, która swoim przekrojem poprzecznym swego czoła przypomina poziomy klin lub taran. Jest przytwierdzona do podstawy macierzystej chmury, zazwyczaj burzowej, a rzadko kłębiastej.

Tego typu chmury pojawiają się najczęściej na granicy frontów burzowych atmosferycznych i w superkomórkach. W rejonie występowania takiej chmury występuje porywisty wiatr (nazywany szkwałem) i intensywne opady. Chmury powstają poprzez opadanie chłodnego powietrza z jednej strony i wznoszenia się powietrza ciepłego z drugiej.

Niebezpieczne zjawiska w pogodzie

Wał szkwałowy może być zapowiedzią niebezpiecznych zjawisk w pogodzie. Jest zwiastunem gwałtownych uderzeń silnego wiatru - stąd też nazwa "szkwałowy". Szkwałem określa się nagły wzrost prędkości wiatru. Później zaczynają się pojawiać intensywne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Zdarza się, że zjawisku towarzyszą tez opady gradu.

Wiatry szkwałowe są przyczyną zniszczeń. Wystarczy wspomnieć chociażby katastrofę na Mazurach w 2007 roku, gdy silny wiatr o prędkości 130 km/h przewrócił 40 jachtów i łodzi. W wyniku zdarzenia zginęło 12 osób.

