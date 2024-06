"Jak w bajce", "Coś wspaniałego", "Nigdy czegoś takiego nie widziałam" - zachwycają się internauci, spoglądając na fotografie z bieszczadzkiego lasu . Oto bowiem tamtejsze drzewa pokryły się warstwą różowych bąbelków , niemal do reszty przywodząc na myśl wrażenie baśniowej krainy.

"Rulik nadrzewny (Lycogala epidendrum) jest kosmopolicznym śluzowcem. Żyje na murszejącym drewnie martwych drzew , gdzie żywi się bakteriami, zarodnikami grzybów i leśnymi mikroorganizmami. Po deszczu łatwo możemy dostrzec go gdy wytwarza kuliste zrosłozarodnie, które w początkowej fazie rozwoju mają barwę od pomarańczowej do różowej" - informują leśnicy z Nadleśnictwa Baligród.

Podczas gdy większość internautów przecierała oczy ze zdumienia, niektórzy pospieszyli z pytaniami - chcąc najprawdopodobniej zobaczyć podobne cuda na własne oczy. "Pierwszy raz mam okazję zobaczyć coś takiego. Czy występuje on w określonych regionach czy jest szansa spotkać go gdzieś wokół siebie? (powiat polkowicki)" - zapytała jedna z internautek.

Zauważając podobne, landrynkowe zjawisko, zachwycić można się nie tylko jego wyglądem. Tajemniczo wyglądająca malinowa pianka jest bowiem jednocześnie wyjątkowo nietypowym organizmem. Zaliczana do śluzowców, łączy w sobie cechy grzybów, roślin i zwierząt. A chociaż z pozoru wygląda jak kłębowisko grzybów, w przeciwieństwie do nich potrafi się... poruszać! - robiąc to w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych oraz pożywienia.