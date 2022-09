Niezwykłe zjawisko na niebie. Może mieć na nas niebagatelny wpływ

NASA informuje, że 26 września Jowisz zbliży się do Ziemi i będzie to najmniejsza odległość od 1963 roku. Na kolejne wielkie zbliżenie Jowisza trzeba będzie poczekać do 2 października 2034 r. Ale wtedy ta odległość będzie aż o 700 tys. km większa. Warto zatem zainteresować się tym zjawiskiem już w tym roku. Ruchy planet to nie tylko zjawiska astronomiczne, zajmują się też nimi astrologowie. Czy Jowisz w opozycji będzie miał wpływ również na nasze zachowania i samopoczucie?

Zdjęcie Jowisz i zestaw jego największych księżyców, nazywanych Galileuszowymi. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL