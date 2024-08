Największe wyzwanie przy segregacji stanowią dezodoranty w sprayu , które należą do odpadów niebezpiecznych. Dlaczego? Otóż opakowania aerozolowe zawierają gaz pod ciśnieniem, co może stanowić zagrożenie, jeśli nie są odpowiednio rozhermetyzowane przed utylizacją.

Wyrzucenie ich do zwykłego pojemnika na śmieci, zwłaszcza jeśli trafią one do zgniatarki, może prowadzić do eksplozji, co stwarza zagrożenie dla osób obsługujących sprzęt do przetwarzania odpadów. Podobne ryzyko pojawia się, gdy opakowanie jest narażone na wysokie temperatury.