Nową Hutę założono w 1949 roku i budowano przez kolejne dziesięciolecia. Jej sercem była olbrzymia Huta im. Lenina produkująca stal i zatrudniająca przybywających do Nowej Huty robotników z całej Polski. Zbudowana właśnie dla hutników, Nowa Huta była najbardziej ambitnym projektem urbanistycznym w powojennej Polsce: utopijnym socjalistycznym miastem, na którym reszta narodu miała się wzorować. Atrakcyjna wizualnie, świetnie zaprojektowana, miała być miejskim ideałem, pełnym parków, przestronnych mieszkań i architektonicznych rozwiązań, ułatwiających życie zamieszkującym ją rodzinom. Dziś Nowa Huta to jedna z ulubionych dzielnic Krakusów, z których niejeden marzy, by zostać jej mieszkańcem. To właśnie szybki rozwój Nowej Huty zachwycił dziennikarzy BBC, którzy docenili ją jako coraz bardziej atrakcyjne miejsce do życia i zwrócili uwagę na jej metamorfozę.



Tyle kosztuje pączek w lokalu Magdy Gessler? Jeszcze w latach 90. Nowa Huta jawiła się jako synonim przestępczości, biedy i chuligaństwa i spora część Krakusów omijała tę dzielnicę szerokim łukiem. Dziś wszystko się zmieniło - "w Nowej Hucie pojawiły się restauracje, kawiarnie, place z foodtruckami czy lodziarnie" - pisze BBC. Dzielnica ma także własne kina, teatry, miejsca związane z kulturą i ogromną ilość zieleni, z użytkiem ekologicznym Łąki Nowohuckie na czele.

Dziennikarze BBC zwrócili również uwagę na to, że Nowa Huta "oferuje zarówno obcokrajowcom, jak i Polakom migawkę komunizmu takiego, jakim był on kiedyś, a młodzi ludzie mogą wkroczyć w świat swoich rodziców i dziadków".

Zdjęcie Mini ogród przed Teatrem Ludowym w Nowej Hucie / ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East / East News

BBC zachwyca się Nową Hutą! Oto, co docenili

Odrestaurowany Teatr Ludowy z jasnym neonem, pomnik ruchu Solidarność, około 250 bunkrów nuklearnych leżących pod miastem, nowohuckie muzeum otwarte w miejscu dawnego kina, sklep sztuki ludowej Cepelix, kultowe bary mleczne i idealnie zachowana socrealistyczna architektura to zaledwie część atrakcji, czekających na tych, którzy postanowią odwiedzić Nową Hutę.

Klejnotem socrealistycznej architektury Nowej Huty jest także według BBC dawny Budynek Administracyjny Huty Sendzimira - Fundacja Promocji Nowej Huty oferuje wycieczki po tym wyjątkowym miejscu, a związany z nią przewodnik Mateusz Marchocki określa go mianem „najbardziej kultowego budynku w Nowej Hucie”.

Według BBC Nowa Huta pozostaje żywym symbolem komunizmu, ale tli się już w niej kompletnie nowe życie i warto poczuć je na własnej skórze.

Zdjęcie Budynek Huty im. Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie / Albin Marciniak / East News

