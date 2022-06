Jak informował wcześniej prezydencki minister Wojciech Kotlarski, prezydent odwiedził w Katowice i Olesno, a wizyta miała bezpośredni związek z ustawą, której projekt skierował do laski marszałkowskiej Prezydent Andrzej Duda. Ustawa o Narodowym Dniu Powstań Śląskich jest odpowiedzią na apel, z którym do Prezydenta RP zwrócili się przedstawiciele władz regionalnych Śląska i Opolszczyzny "o to, by ustanowić dzień, który będzie upamiętnieniem powstań śląskich i oddaniem hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przed 100 laty Śląsk w swej części - część Górnego Śląska - wróciła do macierzy".

Reklama

- Po raz pierwszy w tym roku będziemy mieli nowe święto, będzie obchodzone 20 czerwca na pamiątkę powitania wojsk polskich na Śląsku w stulecie tego wydarzenia, (...) będziemy wspominać wielki sukces odrodzonej Rzeczypospolitej - powiedział Kotlarski.

Andrzej Duda podpisał ustawę w siedzibie Akademii Muzycznej w Katowicach. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. To właśnie w tym miejscu miał swoją siedzibę Sejm Śląski. Prezydentowi Dudzie towarzyszyli w tej uroczystości będą m.in. śląscy samorządowcy.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj też:

Historia i teraźniejszość. Pierwszy podręcznik do nowego przedmiotu

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka: dodatek do zasiłku rodzinnego

Kto jeszcze dostanie 13. emeryturę? W maju kolejna wypłata świadczenia