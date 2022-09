Nowy obowiązek właścicieli domów. Zapłacą 300 zł!

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o zapotrzebowaniu budynku na energię wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia. Zawiera on także dane, dotyczące tego, jak dużo dwutlenku węgla pochodzi z budynku, a jak dużo wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Kilka dni temu Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, który wprowadza obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków wielorodzinnych jak i jednorodzinnych. Obecnie świadectwa wymagane są tylko dla budynków wybudowanych po roku 2009, gdy ustawa wejdzie w życie będzie on dotyczyć wszystkich budynków, także tych starszych.

Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami

- powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Nowelizacja będzie procedowana w Senacie, a następnie trafi do podpisu prezydenta.

Wiadomo już, że koszt świadectwa będzie wynosił około 300 zł, ale ostateczna cena zależeć będzie od kilku czynników:

Ostateczna cena zależy od różnych czynników (np. zastosowanego typu systemu ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji oraz klimatyzacji), niemniej jednak prawdopodobnie w zdecydowanej większości przypadków nie jest wyższa niż 300 zł"

- napisano w OSR.

Wszystkie te zmiany związane są z dostosowaniem przepisów krajowych do unijnych regulacji.



