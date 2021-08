Nowy rok szkolny 2021/2022. Tego boją się rodzice i dzieci

Choć koniec wakacji zwykle rodzi smutek, ten rok szkolny pod tym względem jest wyjątkowy. Myśląc o powrocie do szkoły, częściej niż rozżalenie pojawiają się ulga i zadowolenie. Bowiem po miesiącach nauki zdalnej dzieci w końcu przejdą na stacjonarny tryb nauczania. Dla 48 proc. rodziców to doskonała wiadomość Na powrót do szkoły cieszą się również dzieci, które w końcu będą widywać swoich rówieśników.

Jednak wciąż niepewna sytuacja i miesiące nauki zdalnej - które według 56 proc. rodziców znacznie osłabiły efektywność nauki ich pociech - budzą i u jednych, i drugich pewne obawy. Co czwarty rodzic martwi się, jak jego dziecko poradzi sobie w nowym roku szkolnym, czy uda im się nawiązać nowe relacje. Te obawy podzielają sami uczniowie.

Rok szkolny 2021/2022. Strach przed powrotem

Jak wynika z badania, “co piąty badany rodzic zgłosił, że jego dziecko stresuje się tym, jak będą wyglądać codzienne kontakty z rówieśnikami. Tyle samo badanych dostrzegło, że uczniowie obawiają się bardziej wnikliwego sprawdzania ich wiedzy przez nauczycieli. W nowym roku szkolnym spodziewają się większej liczby klasówek, kartkówek i odpytywania.

18 proc. rodziców twierdzi też, że ich dzieci myślą niechętnie o powrocie do starej rutyny - wcześniejszego wstawania i nużących dojazdów" - czytamy w raporcie.

Początek roku szkolnego 2021

Choć dorośli nieco odetchną od trudów związanych z organizacją i sprawowaniem pieczy nad nauką zdalną swoich pociech, zdają sobie sprawę z tego, że powrót do szkoły nie rozwiązuje problemu. 66 proc. respondentów dostrzega konieczność otoczenia dzieci szczególną troską i wzmożonych rozmów na temat tego, co dzieje się w szkole, jak dzieci radzą sobie z relacjami z rówieśnikami i samą nauką. Rodzice, którzy nie do końca wiedzą, jak podejmować takie rozmowy mogą skorzystać z kursów online.

Jednak rodzice przede wszystkim liczą na wsparcie i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli. Jedna trzecia badanych oczekuje, że placówki szkolne zaangażują się w proces adaptacji do rzeczywistości szkolnej - na przykład poprzez organizowanie specjalnych lekcji poświęconych radzeniu sobie z emocjami i zmienną sytuacją. Natomiast aż jedna czwarta respondentów stwierdziła, że dzieci powinny mieć dostęp do indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

