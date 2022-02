Medziugorie to niewielka miejscowość znajdująca się w Bośni i Hercegowinie, około 30 kilometrów od Mostaru. W 2013 roku mieszkało tam 2265 osób, przede wszystkim Chorwatów. Miasteczko znane jest przede wszystkim ze słynnych objawień maryjnych.

Dzięki nim dziś to jeden z najpopularniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Europie, który według danych sprzed kilku lat, ściąga około 2,2-2,5 mln pielgrzymów rocznie. Odwiedzają oni przede wszystkim kościół pod wezwaniem św. Jakuba, a także położone niedaleko sąsiednich wsi Wzgórze Objawień (Podbrdo), które miało być miejscem pierwszych objawień Matki Bożej, oraz Górę Krzyża (Križevac).

Objawienia w Medziugorie. Jaka jest ich historia?

Według relacji osób widzących, maryjne objawienia trwają od 24 czerwca 1981 roku na wzgórzu Crnica, w jej części zwanej Podbrdo, a dzisiaj - Wzgórzem Objawień. Tamtego dnia, wieczorem, około 18.00, sześcioro dzieci dostrzegło na wzgórzu niezwykły widok. Miało im się objawić "białe zjawisko" - osoba z dzieckiem na ręku. Rozpoznali ją jako Maryję.

Dzień później czworo z sześciorga widzących, razem z dwójką innych dzieci, poszli jeszcze raz w to samo miejsce. Tam ponownie mieli spotkać się z Matką Bożą, z którą modlili się i rozmawiali. Kolejnego dnia sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem postać, która się im objawiła, przedstawiła się jako Błogosławiona Dziewica Maryja ("Gospa").

Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Jakov Čolo stali się grupą wizjonerów. Do 29 czerwca objawienia odbywały w tym samym miejscu na Wzgórzu Objawień, później - także w kościele w Medziugoriu. Tam miały miejsce codziennie podczas wieczornego różańca.

Objawienia mają trwać do dziś. Ivan, Marija i Vicka utrzymują, że mają je każdego dnia, a Jakov, Mirjana i Ivanka - raz w roku. Jak zapowiedziała w wywiadzie dla włoskiego Radia Maria jedna z widzących, Vicka, jesteśmy dopiero na początku wielkiej epopei Medziugorie i "rzecz najważniejsza ma dopiero nastąpić".

Zdjęcie Medziugorie jest dla wierzących z całego świata popularnym celem pielgrzymek / Godong / Contributor / Getty Images

10 tajemnic Medziugorie. Widzący już je znają

Maryja przekazała widzącym także 10 tajemnic. Mirjana, Ivanka i Jakov znają już wszystkie 10 tajemnic, natomiast Vicka i Ivan znają ich dziewięć. Dotyczą one przyszłości życia osobistego widzących, ale także samego Medziugorie oraz całego świata.

Dokładna treść tajemnic jest nieznana - wiadomo tylko, że według trzeciej, Matka Boża pozostawi w miejscu pierwszych objawień znak, który będzie niezniszczalny, trwały i jednocześnie potwierdzi prawdziwość objawień oraz wezwie do nawrócenia.

Mirjana, która jako jedna z trzech osób zna wszystkie tajemnice, wybrała franciszkanina, o. Petara Ljubucicia, któremu przekaże ich treść 10 dni przed spełnieniem, a on poda je do publicznej wiadomości.

"Kiedy nadejdzie czas ujawnienia pierwszej tajemnicy, 10 dni wcześniej Mirjana wręczy mi rodzaj pergaminu o rozmiarze A4, na którym będą wymienione ze szczegółami wszystkie tajemnice. Tego samego dnia mam przeczytać i zapoznać się z pierwszą tajemnicą. Kiedy już poznam w ten sposób wydarzenia, które nastąpią za 10 dni, moim zadaniem będzie modlić się i pościć przez 7 kolejnych dni. Dopiero po tych 7 dniach będę mógł wyjawić poznaną wcześniej pierwszą tajemnicę: jej treść oraz miejsce i czas realizacji" - mówił o. Ljubucić w wywiadzie dla "Rivista Medziugorie" w 2007 roku.

Co przekazuje Maryja w Medziugorie? Treść objawień

Objawienia od samego początku połączone są z przekazywaniem orędzi czyli krótkich przesłań Matki Bożej adresowanych do całej ludzkości, spośród których najważniejsze są tzw. orędzia czwartkowe, które Maryja miała przekazywać od 1 marca 1984 roku do 8 stycznia 1987 roku, a także orędzia z każdego drugiego dnia miesiąca i dwudziestego piątego dnia miesiąca. Te trwają od 25 stycznia 1987 roku do dziś.

Jak przekazują relacje, Matka Boża w Medziugorie wzywa w nich przede wszystkim świat do modlitwy - zwłaszcza różańcowej - oraz nawrócenia i pogłębienia wiary, a także do przyjmowania sakramentów (przede wszystkim Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania), postu i czytania Pisma Świętego. Ma także apelować o zachowanie wiary i nadziei, o szacunek dla księży i modlitwę za nich, mówić o wartości rodziny, konieczności przebaczania innym, hierarchii wartości oraz o modlitwie o pokój.

Maryja ostrzega także ludzkość przed zgubnymi skutkami braku nawrócenia. Tak mówiła już w jednym z pierwszych objawień:

"Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga (...) Nawróćcie się, nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat (...) Bóg nie chce, aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyjmijcie poważnie moje prośby".

Zdjęcie Mirjana Dragićević-Soldo podróżuje po całym świecie, by głosić przesłanie Maryi / Marco Cantile / Contributor / Getty Images

Objawienia w Medziugoriu. Stanowisko Kościoła

Objawienia z Medziugoria wywołują w Kościele wiele kontrowersji. Ich krytycy mówią, że Maryja, która ukazuje się widzącym, zachowuje się inaczej niż ta znana z potwierdzonych objawień w Lourdes oraz Fatimie. Podkreślają też, że dotychczas objawienia związane były z konkretnym miejscem, a nie z osobami - widzący z Medziugorie mają otrzymywać bowiem swoje wizje w dowolnym miejscu na świecie.



Z związku z tym objawienia wciąż są badane - władze Kościoła nie potwierdziły ich autentyczności. W 2010 roku papież Benedykt XVI powołał do tego celu specjalną komisję. W 2015 roku papież Franciszek zapowiedział, że podejmie decyzję w sprawie objawień z Medjugorie, jednak nie zapadła ona do dziś. Wypowiadał się jednak o nich dość sceptycznie, mówiąc, że Matka Boża nie jest "kierowniczką urzędu pocztowego", która wysyła wiadomości. W 2017 zlecił arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi udanie się do Medziugoria w charakterze Specjalnego Wysłannika Stolicy Apostolskiej. Polski arcybiskup miał dokładniej poznać potrzeby duszpasterskie związane z tym miejscem. W 2019 roku Franciszek zezwolił na organizowanie przez parafie i diecezje pielgrzymek do Medziugorie.



