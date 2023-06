Nadinteligencja jest jedną z form inteligencji i oznacza dominację prawej półkuli mózgu. Zjawisko to cechuje się nietypowym funkcjonowaniem intelektualnym. Osoby o wysokiej inteligencji mają lepiej rozwinięte zdolności rozumienia, uczenia i wykorzystywania wiedzy oraz umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

Czy jeste naidteligentny?

Możemy dowiedzieć się, czy należymy do grona osób nadinteligentnych. W tym przypadku najlepiej zrobić test IQ, który wskaże iloraz naszej inteligencji. Kiedy okaże się, że jestem nadinteligentny?

IQ osób wysoko uzdolnionych rozpoczyna się od liczby 145. Taki test na inteligencję pozwala określić sprawność umysłu danej osoby na tle pozostałego społeczeństwa. Warto również poznać cechy ludzi nadinteligentnych. Nie wszystkie z nich można uznać za zalety.

Po czym poznać człowieka inteligentnego? - ciągła analiza i myślenie

Człowiek inteligentny wykazuje ciąg cech, na które warto zwrócić uwagę podczas rozmowy z nim

Człowiek inteligentny czasem chciałby odpocząć od ciągłej analizy i myślenia, jednak jego charakter nie pozwala mu na to. Osoba o wrodzonej nadinteligencji bardzo szybko przetwarza informacje i wnikliwie analizuje je, nawet parę razy. Obrazy w jej głowie wywołują wiele fantazji, skojarzeń, powiązanych ze sobą myśli.

Człowieka inteligentnego poznamy po tym, że ma słabo rozwinięty mechanizm utajonego hamowania. Co to znaczy? Osoba nadinteligentna nie selekcjonuje bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych. Analiza wszystkich bodźców odbywa się w jednym czasie, dlatego występują problemy ze skupieniem.

Po czym poznać człowieka inteligentnego? - wysoka wrażliwość, czyli ogromne emocje

Osoby nadinteligentne posiadają szczególne cechy, które nie zawsze postrzegane są jako zalety.

Osoby inteligentne są bardzo czułe na fizyczne, psychiczne i emocjonalne sygnały ze świata zewnętrznego. Ich wysoka wrażliwość objawia się poprzez empatię, która często staje się powodem przytłoczenia i stresu.

Człowieka inteligentnego możemy rozpoznać po tym, że do wszystkiego podchodzi bardzo emocjonalnie, każdy jego życiowy wybór wiąże się z wielkimi emocjami. Osoby nadinteligentne są zatem bardziej empatyczne, refleksyjne i uważne.

Po czym poznać człowieka inteligentnego? - perfekcjonizm dla samych siebie

Człowieka inteligentnego możemy również rozpoznać po perfekcjonizmie, ale takim dla samych siebie. Co to znaczy? Osoby inteligentne często nie są zadowolone ze swoich osiągnięć, ponieważ uważają, że mogą być one jeszcze lepsze.

Osoby inteligentne wymagają od siebie bardzo dużo, uważają, że zawsze może być lepiej, szybciej, bardziej. W efekcie obciążają swój umysł, mając poczucie niespełnienia. Cecha ta bardzo często objawia się już w dzieciństwie człowieka inteligentnego.

Po czym poznać człowieka inteligentnego? - znudzenie i ciągłe poszukiwanie sensu życia

Osoby inteligentne są bardzo często wrażliwe i empatyczne

Człowieka inteligentnego możemy rozpoznać już w czasie jego dzieciństwa. Od najmłodszych lat czuje się znudzony prostymi zadaniami w szkole. W dorosłym życiu musi borykać się z nudą w codzienności i egzystencji. O wiele częściej niż inni, osoba o wrodzonej inteligencji, stale poszukuje sensu życia.

Codziennie życie daje wielu osobom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Z kolei człowiek inteligentny odbiera je jako powtarzalne, wręcz nudne. Właśnie dlatego musi stale poszukiwać nowych pomysłów na siebie.

