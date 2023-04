Spis treści: 01 Cechy człowieka inteligentnego: wysoki poziom empatii

02 Cechy człowieka inteligentnego: docenianie czasu w samotności

03 Cechy człowieka inteligentnego: nocny tryb życia

04 Cechy człowieka inteligentnego: czarne poczucie humoru

05 Cechy człowieka inteligentnego: nadmierne analizowanie

06 Cechy człowieka inteligentnego: ciekawość

07 Cechy człowieka inteligentnego: lenistwo

08 Cechy człowieka inteligentnego: inteligencja emocjonalna

Wielu oznak inteligencji możemy nie dostrzec na pierwszy rzut oka, ponieważ nie są one tym, co większość z nas sobie wyobraża, jeśli chodzi o inteligencję. Rzecz jednak w tym, że inteligencja występuje w wielu formach. I te formy mogą się nam czasem wydawać dziwne i, bądźmy szczerzy, nieprzystające do definicji inteligencji. Oto one:

Cechy człowieka inteligentnego: wysoki poziom empatii

Nie zawsze kojarzymy empatię z inteligencją, a powinniśmy. Podczas gdy prawie każdy potrafi rozpoznać i nazwać własne emocje, potrzeba głębszego poziomu zrozumienia, aby zrozumieć i poczuć emocje innych. Taką cechę mają ludzie inteligentni.



Cechy człowieka inteligentnego: docenianie czasu w samotności

Według badań z 2016 r. ludzie, którzy spędzają więcej czasu w samotności niż w towarzystwie innych ludzi, mają wyższy poziom IQ. Naukowcy uważają, że może to być związane z naszymi ewolucyjnymi potrzebami z przeszłości. Mówi się też, pół żartem, pół serio: przecież spędzam czas w towarzystwie inteligentnej osoby (czyli swoim własnym).

Cechy człowieka inteligentnego: nocny tryb życia

Czy wiesz, że siedzenie do późna jest oznaką wysokiej inteligencji? Badania wykazały, że ludzie, którzy żyją w takim trybie, wykazują się wyższym IQ.

Cechy człowieka inteligentnego: czarne poczucie humoru

Monty Python? Stand-up? Jeśli śmiejesz się z żartów, które sprawiają, że wszyscy czują się trochę niekomfortowo... cóż, witaj w gronie osób inteligentnych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Wiedeńskim wykazały, że ludzie, których bawi tzw. czarny humor są inteligentniejsi ponadprzeciętnie.



Cechy człowieka inteligentnego: nadmierne analizowanie

Żeby nie był tak słodko, bycie inteligentnym ma też swoje wady. Jedną z nich jest zamartwienie się i ciągłe analizowanie. Kiedy masz genialny umysł, jesteś świadomy wszystkiego, co może pójść nie tak, a to prowadzić może do pogorszenia samopoczucia.



Cechy człowieka inteligentnego: ciekawość

Jednym z najwyższych czynników determinujących inteligencję jest ciekawość świata. Dlaczego? Chęć zdobywania wiedzy mają tylko ludzie inteligentni. Wiedzą, że to im po prostu służy.

Cechy człowieka inteligentnego: lenistwo

Zaskakujące? Chyba najbardziej, prawda? Badania przeprowadzone przez Florida Gulf Coast University wykazały, że ludzie, którzy mieli wyższe IQ, świetnie się czuli nic nie robiąc...



Cechy człowieka inteligentnego: inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to nasza zdolność do rozumienia i zarządzania naszymi emocjami. Chociaż nie jest to coś, co większość utożsamia z inteligencją, z pewnością jest to oznaka wyższej inteligencji.

