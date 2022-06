Gdy otworzyła mebel, oniemiała. Lepiej sprawdzaj przedmioty kupione z drugiej ręki

Vicky właśnie przeprowadziła się do nowego domu i w serwisie z ogłoszeniami szukała mebli. Wydatków miała wcześniej sporo, więc skusiła ją sekcja “oddam za darmo".

"Kliknęłm i pierwsze na co trafiłam, to było ogłoszenie rodzina, która chciała oddać sofę i komplet do sypialni... Pomyślałam, że może to jakaś sztuczka, więc zadzwoniłem do nich" - wyznała Vicky Umodu w rozmowie z telewizją KABC.

Okazało się, że to nie żaden dowcip - po prostu rodzina opróżniała dom po zmarłym krewnym. Vicky uznała, że dwie kanapy i fotel będą idealnie pasować do jej nowego domu. Szybko zorganizowała transport i zabrała meble do swojego domu.

Kiedy je ustawiła i zaczęła dokładnie oglądać, wyczuła, że w jednej z poduszek kanapy jest jakiś przedmiot. Kiedy rozpięła pokrowiec i zajrzała do środka, znalazła kilka kopert wypchanych pieniędzmi. W sumie było to 36 tys. dolarów.

Czy Vicky Umodu choć przez chwilę miała pokusę, by zatrzymać znalezioną sumę - tego nie zdradziła. W rozmowie z dziennikarzami telewizji KABC powiedziała, że jeszcze tego samego dnia zadzwoniła do ludzi, którzy podarowała jej meble.

Gdy się z nimi spotkała, by oddać pieniądze, dowiedziała się, że ich wujek ukrył gotówkę w wielu miejscach w domu, ale nie były to duże kwoty. Bliscy zmarłego nie mieli pojęcia, po co ukrył w kanapie tyle pieniędzy.

Uczciwość Vicky Umodu została nagrodzona. Właściciele kanapy w podzięce dali jej 2200 dolarów i kupili lodówkę do nowego domu. Kobieta podarunek przyjęła, choć jak podkreśla, nie liczyła na znaleźne. Uważa, że i tak ma w życiu dużo szczęścia.

***

