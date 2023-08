Odkryto najstarszą osadę w Europie, która znajduje się na dnie jeziora. Ma aż 8 tysięcy lat

Karolina Burda Życie i styl

Jezioro Ochrydzkie od lat jest zagadką dla wielu archeologów, którzy próbują odkryć historię tego miejsca. Udało im się znaleźć dowody na istnienie najstarszej osady w Europie. To wielkie odkrycie, którego kompletne przebadanie może zająć nawet najbliższe 20 lat. Nie powstrzymuje to jednak naukowców, którzy chcą poznać dzieje wioski. AFP uznaje odkrycie za skarbnicę do badań.

Zdjęcie Archeolodzy są pod wrażeniem znaleziska / ADNAN BECI/AFP/East News / East News