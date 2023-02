O zmianach w prawie spadkowym mówi się już od końca 2022 roku. Resort sprawiedliwości przygotował projekt zmian, który obecnie jest już w komisji sejmowej. Dzięki nowym zasadom dziedziczenia skróci się czas trwania postępowań spadkowych. A kto zostanie odsunięty od otrzymania spadku po zmarłym?

Zmiany w trzeciej grupie spadkowej

Najważniejsza zmiana dotyczy trzeciej grupy spadkowej. Należą do niej dziadkowie spadkodawcy, a także ich potomkowie. Nowy projekt ma zawęzić tę grupę wyłącznie do dziadków, ich rodzeństwa oraz ich zstępnych. Pozwala to usunąć z linii dziedziczenia wnuki cioteczne czy stryjeczne oraz dalszych członków rodziny.

Reklama

Zmniejszenie liczby osób uprawnionych do spadku w trzeciej grupie spadkowej ma pomóc w skróceniu trwania postępowań. Bardzo często zdarzało się, że na sprawy wzywani byli dalecy kuzyni, którzy nie utrzymywali kontaktu ze zmarłym. Powodowało to dodatkowe opóźnienia, gdyż taka osoba musiała stawić się na sprawie spadkowej, by przyjąć bądź odrzucić spadek.

Dostosowanie prawa do "faktycznych relacji rodzinnych"

Założone poprawki mają na celu również dostosowanie praw do rzeczywistych relacji rodzinnych. Oznacza to, że osoby, które nie utrzymywały więzów rodzinnych, mogą zostać odsunięte od możliwości otrzymania spadku. Chodzi o osoby, które mają zaległości z tytułu alimentów . Drugą grupą są ci, którzy uchylali się od opieki nad spadkodawcą.

Zdjęcie Prawo do spadku nie będzie przysługiwać osobom z zasądzonymi alimentami / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Odsunięcie pewnej grupy osób pozwoli na bardziej sprawiedliwe wybranie spadkobiercy. Dzięki temu spadek może rzeczywiście zostać przekazany tym, którzy dbali o zmarłego.

Wydłużony czas na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Przepisy mają na celu również zabezpieczenie dobra osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Obecnie grupy te mają zaledwie 6 miesięcy na akceptację lub odrzucenie spadku. Czas ten zaczyna się w dniu otrzymania informacji o śmierci spadkodawcy. Nowe zasady mają dawać szansę na zawieszenie takiej decyzji do odwołania. Wymagane jest do tego jedynie, aby zezwolenie zostało przekazane przez sąd opiekuńczy.

Wydłużenie okresu na podjęcie decyzji o spadku pozwoli dopilnować wszelkich formalności. Oświadczenia mogą zostać złożone również przez opiekunów małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych.

Zmiany w prawie spadkowym. Kiedy wejdą w życie?

Zmiany w prawie spadkowym mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Wejdą one w życie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Obecnie dokument jest w komisji sejmowej. Ma być sprawdzany pod kątem poprawności zapisów, gdyż opozycja dopatrzyła się niedawno błędów w projekcie .

***

Czytaj także: Eksperci wskazują przyczynę snu o bliskich zmarłych. To ważny sygnał