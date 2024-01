IMGW wydał ostrzeżenia. Gdzie obowiązuje żółty alert?

Życie i styl Siarczysty mróz ponownie uderzy w Europę. Jaka pogoda czeka nas w Polsce? Obecnie część Polski objęta jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert przed silnym wiatrem dotyczy powiatu sławieńskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego i kamieńskiego. Ostrzeżenie jest ważne od 13 stycznia od godziny 14.00 do 14 stycznia do godziny 02.00.

Większa część kraju objęta jest alertem związanym z marznącymi opadami. Dotyczy on województw:

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

wielkopolskiego

mazowieckiego

łódzkiego

dolnośląskiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

podkarpackiego

śląskiego

lubelskiego

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami wygasną 13 stycznia o godzinie 11.00, 12.00 oraz 14.00. Aktualność alertów można na bieżąco monitorować na oficjalnej stronie IMGW.

Zdjęcie W weekend wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem / 123RF/PICSEL

Jaka pogoda na weekend 13-14 stycznia?

Sobota stoi pod znakiem zachmurzenia, opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Marznące opady spowodują trudne warunki na drogach. IMGW informuje, że na Warmii i Mazurach pokrywa śnieżna wzrośnie o 5 cm. Na północnym wschodzie Polski i w dolinach karpackich termometry wskażą maksymalnie od -5 st. C. W centrum kraju prognozowane jest mniej więcej 0 st. C. W zachodniej Polsce będzie do 3 st. C., a nad morzem do 4 st. C. "Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na zachodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północnym wschodzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne" - przekazuje IMGW.

W niedzielę również nie zabraknie opadów śniegu. Nad morzem pojawi się deszcz, z kolei północna i zachodnia Polska musi się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem. O 5 cm wzrośnie pokrywa śnieżna w górach oraz w północno-wschodniej części kraju. "Temperatura minimalna od -6 st. C. na północnym wschodzie, około -1 st. C. w centrum do 0 st. C. na zachodzie i 2 st. C. nad morzem; w rejonach podgórskich do -7 st. C." - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedziele porywy wiatru osiągną do 60 km/h. Nieco silniej, do 75 km/h, powieje na wybrzeżu. Synoptycy przekazują, że miejscami we wschodniej Polsce oraz w górach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

