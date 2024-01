Siarczysty mróz znowu uderzy w Norwegię i Rosję

Jeszcze kilka dni temu termometry w Oslo wskazywały -30 st. C. Mróz nieco odpuścił i obecnie w stolicy Norwegii temperatura powietrza wynosi pięć kresek poniżej zera.

Synoptycy wskazują, że taka temperatura nie utrzyma się jednak zbyt długo i niebawem m.in. do Norwegii wrócą siarczyste mrozy. Niewykluczone, że w Skandynawii termometry pokażą około -35 st. C. Lodowate powietrze dotrze również nad Rosję. Obecne prognozy wskazują, że w weekend w Moskwie może być -25 st. C.

Zdjęcie Niewykluczone, że w weekend czekają nas obfite opady śniegu

Jaka pogoda będzie w Polsce?

Możliwe, że zimne powietrze odczujemy również w niektórych regionach Polski. Na północnym wschodzie kraju temperatura w weekend może wynieść -10 st. C. Należy jednak zaznaczyć, że mróz nie zostanie z nami na długo, ponieważ z odsieczą przyjedzie odwilż.

Serwis twojapogoda.pl informuje, że: "Nadchodzące dni przyniosą nam olbrzymie zmiany w pogodzie. Nie dość, że nastąpi kolosalne ocieplenie, to jeszcze spadnie nawet ponad 10 centymetrów śniegu".

Zdjęcie Kiedy przyjdzie odwilż?

W weekend niemal w całym kraju powinniśmy spodziewać się obficie padającego śniegu.

"W przyszłym tygodniu na południu kraju termometry pokażą nawet 10 stopni ciepła, a to oznacza, że ociepli się po 20-stopniowych mrozach nawet o 30 stopni. Z ostrej zimy przejdziemy tym samym do zimy w wydaniu łagodnym" - wskazuje twojapogoda.pl.