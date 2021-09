Opieńki miodowe, opieńki ciemne oraz opieńki bezpierścieniowe przez wielu uważane są za jedne z najsmaczniejszych grzybów.

Choć pierwsze okazy można spotkać nawet pod koniec sierpnia, prawdziwy sezon na opieńki dopiero się rozpoczyna- zbiera się je późną jesienią, przede wszystkim w październiku i listopadzie.



Dawniej wszystkie te trzy gatunki opieńków nie były odróżniane od siebie i opisywano je pod jedną nazwą- opieńki miodowej. Rzeczywiście- różnice między nimi są niewielkie, a wszystkie trzy gatunki są jadalne i smaczne, co jest istotne z punktu widzenia grzybiarzy.

Jak wyglądają opieńki?

Opieńka miodowa jest najpopularniejszym rodzajem opieńki. Ma trzon o wysokości od 8 do 18 cm, może mieć grubość do ok. 2,5 cm. Najczęściej jest koloru miodowożółtego, miodowobrązowego lub jasnobrązowego, starsze okazy są głównie oliwkowe i oliwkowobrązowe lub czerwonobrązowe. Ich blaszki są białawe, potem beżoworóżowawe i żółtawe.

Opieńka ciemna rośnie przede wszystkim w lasach iglastych. Kapelusz o kolorze cielistym lub czerwonobrązowym może mieć średnicę nawet do ośmiu centymetrów. Jest pokryty charakterystycznymi ciemnymi łuskami- brązowymi, czerwonobrązowymi lub czarnymi.

Opieńka bezpierścieniowa jest najrzadziej występującym rodzajem opieńki, występuje głównie w lasach bukowych. Ma kapelusz jasny, żółtokarmelowy lub rudobrązowy.

Opieńki - z czym można je pomylić?

Opieńka miodowa może być łatwo pomylona z maślanką wiązkową. To trujący grzyb, który również bardzo pospolicie występuje w Polsce- dawniej nazywany bywał m.in. jako opieńka fałszywa lub opieńka trująca. Rośnie na ok. 10 cm, ma kapelusz o średnicy dochodzącej do 7 cm w kolorze żółtym lub siarkowożółtym, z charakterystycznym pomarańczowym środkiem.



Spożycie maślanki wiązkowej może być bardzo przykre w skutkach- po maksymalnie trzech godzinach grzyb powoduje poważne problemy trawienne: wymioty, biegunkę i wzdęcia. Objawy mijają po ok. dwóch dniach.



Do zatrucia dochodzi jednak rzadko, ponieważ maślanka wiązkowa ma bardzo gorzki, nieprzyjemny smak.

Gdzie rosną opieńki?

Opieńki są bardzo rozpowszechnione w Polsce, można je znaleźć nie tylko w lasach, ale także w ogrodach czy parkach.



Najczęściej rosną gromadnie. Co charakterystyczne, rosną na drewnie- często można je spotkać na pniach drzew, ale też na gałęziach, korzeniach czy pniakach. Jest saprotrofem i pasożytem- atakuje martwe i żywe drzewa, wywołując u nich opieńkową zgniliznę korzeni, która powoduje białą zgniliznę drewna i prowadzi do obumarcia drzewa.

Jak smakują opieńki?

Opieńki są uznawane za jedne z najsmaczniejszych grzybów. W kuchni wykorzystuje się jedynie ich kapelusze, trzony są niesmaczne. Ważne, aby przed przygotowywaniem wstępnie je podgotować- zjedzenie opieńki na surowo może spowodować zatrucie pokarmowe. Po przyniesieniu do domu trzeba je więc oczyścić, odkroić trzonki i gotować przez ok. 10 minut w posolonej wodzie. Podczas podgotowywania należy pamiętać, aby nie wdychać oparów znad garnka- może to spowodować przykre dolegliwości jak np. ból głowy.



Następnie wystarczy je wyjąć lub odcedzić i opłukać zimną wodą. Dopiero wtedy możemy poddać je dalszej obróbce.



Jak najlepiej przygotowywać opieńki? Są bardzo lubiane w wersji marynowanej, ale można je także traktować jako składnik zupy grzybowej lub sosu czy dodatek do bigosu, pierogów albo krokietów. Można je także suszyć.

Sos z opieniek

Składniki 250 g opieniek

pęczek natki pietruszki

1 l bulionu

1 łyżka mąki pszennej

3 łyżki śmietany

1 cebula

sól i pieprz

Opieńki przygotowujemy i podgotowujemy, a następnie kroimy je w paski.

Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy na niego pokrojoną w drobną kostkę cebulę i szklimy ją. Następnie dodajemy pokrojone grzyby oraz ciepły bulion. Gotujemy do miękkości, ok. pół godziny. Łyżkę mąki rozrabiamy z ciepłą wodą i dodajemy do sosu, aby go zagęścić. Dodajemy zahartowaną odrobiną sosu śmietanę i mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem i posiekaną natką.

Opieńki marynowane

Składniki 1 kg opieńków

1,5 szklanki wody

0,5 szklanka octu

2 łyżeczki soli

łyżka cukru

3 liście laurowe

9 ziarenek ziela angielskiego

W garnku gotujemy wodę z octem, cukrem i solą, czyli zalewę.

Do czystych i wyparzonych słoików wkładamy po trzy ziarna ziela angielskiego i po jednym liściu laurowym. Dodajemy przygotowane i ugotowane do miękkości grzyby (należy je gotować ok. 30 minut), zalewamy gorącą zalewą i pasteryzujemy.

