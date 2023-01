Opisała nowy rok dwoma słowami. Jasnowidzka Aida nie ma żadnych wątpliwości

Aida Kosojan-Przybysz, polska wokalistka i jasnowidzka ormiańskiego pochodzenia regularnie dzieli się z fanami swoimi wizjami i przemyśleniami, chętnie spotyka się także z nimi w swoich mediach społecznościowych. Nie inaczej było 31 grudnia - wizjonerka postanowiła zorganizować "live", podczas którego przekazała obserwatorom kilka rad i zdradziła, jaki będzie nowy, 2023 rok.

Życzenia Aidy na 2023 rok. "Zdrowie najważniejsze"

Na początku Aida przypomniała, że aby dobrze przywitać nowy rok, należy najpierw z szacunkiem pożegnać stary, tak, żeby "zabrał on z sobą cały ten bagaż, który nosiliśmy na sobie przez ostatnie 12 miesięcy". Podziękujmy za całe dobro, które było naszym udziałem w poprzednim roku i otwórzmy się na nowe.

Aida złożyła swoim fanom także życzenia noworoczne - w pierwszej kolejności życzyła im dużo zdrowia i zacytowała swoją wiekową przyjaciółkę, także Aidę, która zawsze przekonuje, że "zdrowie najważniejsze, na resztę to znajdziemy siły, zapracujemy, zarobimy, kupimy, zdobędziemy, zrobimy, a zdrowie jest najważniejsze". - Ja wam życzę bardzo dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego, bo to jest tak ważne, żebyśmy też utrzymywali równowagę psychiczną. Żebyśmy nie tonęli w światach, które bardzo często są absolutnie wytworem naszej wyobraźni - dodała.

Polska jasnowidzka chce, by jej wielbiciele pozbyli się strachu, śmiało patrzyli w przyszłość i nie uciekali przed życiem. - Żebyście złapali równowagę.

Aida Kosojan-Przybysz z radą na 2023: "Podlewajcie ogród, na którym rośnie radość"

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz / Natasza Mludzik / East News

Aida podkreślała również, jak ważne jest dbanie o samego siebie. Radziła, by w tym 2023 roku udobruchać wewnętrznego krytyka tak, żeby "rozjaśniła mu się twarz". Aby pielęgnować tylko to, co dobre, co niesie szczęście. - Podlewajcie ogród, na którym rośnie radość, spokój, zaufanie - przekazała. - 2023 rok jest taką pracą. W ogrodzie, gdzie zasadzamy różnego rodzaju myśli, hodujmy tylko te dobre - mówiła Aida.

Aida o 2023 rok. "Miejcie przy sobie kluczyk do serca"

Aida zdradziła także, jaki będzie nowy, 2023 rok. Wizjonerka nazwała go "rokiem klucza". Według Aidy, warto mieć więc zawsze przy sobie małe kluczyki do "poczty swojego serca". To ważne, by móc dotrzeć do samego siebie, również tego z przeszłości.

Aida życzyła swoim fanom, by zawsze sobie ufali, a rany goiły się szybko.

Ja bym chciała żebyście wchodzili w nowy rok z zaufaniem w dobre wydarzenia

- dodała na koniec.

