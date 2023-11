Przez ostatnie dni Europę paraliżował orkan Ciaran. Wywołane przez niego obfite deszcze i silne wiatry doprowadziły do poważnych zniszczeń w wielu regionach kontynentu - w samej tylko Francji bez prądu pozostawał milion osób, we Włoszech straty wywołane przez żywioł szacowane są na kwotę 300 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Terapeutka u Katarzyny Zdanowicz: Przestajemy wybierać, bo jesteśmy na autopilocie INTERIA.PL

Zobacz również: Jest prognoza pogody na Boże Narodzenie. Meteorolodzy mówią jasno

Wiatr do 100 km/h

Choć porzekadło głosi, że po burzy zawsze wychodzi słońce, wygląda na to, że na razie pogoda nie da nam odpocząć. Nie ucichły jeszcze podmuchy Ciarana, a na zachodzie Europy swoją siłę pokazuje już kolejny wiatr - orkan Domingos. Choć jest on słabszy od Ciarana, we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii i tak wydano wczoraj ostrzeżenia meteorologiczne o nadchodzącym załamaniu pogody. Szacowano, że podmuchy mogą osiągnąć prędkość nawet 100 km/h. Orkan przesuwa się na wschód, w kierunku Morza Północnego.

Reklama

Zobacz również: Potężna śnieżyca na północy Europy. Spadnie nawet 50 cm śniegu

Polska odczuje skutki orkanu

Zdjęcie Na południu kraju można spodziewać się intensywnych opadów i silnego wiatru / 123RF/PICSEL

Choć Domingos swoją siłę manifestuje przede wszystkim w zachodniej Europie, w Polsce również pośrednio odczujemy jego skutki. Niedzielny poranek w większości regionów kraju był pochmurny, miejscowo z opadami deszczu i silnym wiatrem. Jak tłumaczy serwis dobrapogoda 24.pl, zjawiska te są konsekwencją tworzących się na obrzeżach orkanu wtórnych ośrodków niżowych.

Patrząc na mapy zamieszone na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy, że ostrzeżenia o silnym wietrze i intensywnych opadach deszczu wydano dla południowych regionów kraju, m.in. okolic Tatr i Bieszczad. Będą one obowiązywać od niedzielnego poranka aż do późnego popołudnia bądź do wieczora.