Zamrożenie cen prądu do 2 tys. kWh rocznego zużycia. To przewiduje rządowa dopłata do prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Próg jest porównywalny do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym - jej nadwyżka będzie rozliczana zgodnie z taryfą, która obowiązuje w 2023 roku.

Wyższy próg obejmuje osoby z niepełnosprawnością (do 2,6 tys. kWh), gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny i rolników (do 3 tys. kWh).

Zdjęcie Przewidziane zostały dwa finansowe poziomy dopłaty do prądu / 123RF/PICSEL

Ustawa przewiduje też możliwość uzyskania jednorazowego dodatku elektrycznego. Ma pomóc Polakom, w których domach podstawowym źródłem ogrzewania jest prąd. Warto wiedzieć, że na każde gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Ustawa przewiduje, że jeśli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 odbiorca prądu zmniejszy użycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem obejmującym 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 sprzedawca ma zaoferować obniżkę kosztów energii elektrycznej w wysokości 10 proc. Chodzi o okres od października 2022 do grudnia 2023.

Wniosek o dopłatę do prądu 2023: komu przysługuje

Zdjęcie Dodatek do prądu może otrzymać gospodarstwo domowe, w którym podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd / 123RF/PICSEL

Dodatek do prądu może otrzymać każde gospodarstwo domowe, w którym podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd. To pompa ciepła, piec akumulacyjny lub bojler.

Ważne, by uzyskać wpis lub zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pod uwagę będą brane zgłoszenia do 11 sierpnia 2022 roku. Późniejsza data będzie zaakceptowana tylko wtedy, jeśli źródło ogrzewania jest zgłaszane pierwszy raz.

Kto nie może liczyć na dopłatę do prądu? Nie otrzymają jej gospodarstwa korzystające z fotowoltaiki i te, których wniosek o dodatek węglowy lub innego źródła ciepła został pozytywnie rozpatrzony.

Dopłaty do ogrzewania prądem 2023: ile wynoszą

Przewidziane zostały dwa finansowe poziomy dopłaty do prądu:

1000 zł - otrzymają osoby, które ogrzewają dom pompą ciepła, piecem akumulacyjnym lub bojlerem

- otrzymają osoby, które ogrzewają dom pompą ciepła, piecem akumulacyjnym lub bojlerem 1500 zł - otrzymają osoby, jeśli roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym w 2021 roku przekroczyło 5 tys. kWh

Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej 2023: termin

Zdjęcie To ostatni moment, by zyskać 1000 lub 1500 złotych dopłaty do prądu / 123RF/PICSEL

To już ostatni dzwonek na to, by złożyć wniosek o dopłatę do energii elektrycznej. Dokument należy złożyć do 1 lutego 2023 roku. Wypełniony i wydrukowany formularz można dostarczyć osobiście do urzędu gminy lub złożyć go online.

Jeśli wybieramy drugą opcję, musimy posiadać Profil zaufany. Logujemy się do portalu e-PUAP, z katalogu wybieramy "pismo ogólne do podmiotu publicznego" i odpowiedni urząd, rodzaj pisma.

Załączamy pobrany i wypełniony wniosek, a następnie składamy elektroniczny podpis i wysyłamy wniosek. Oprócz podstawowych informacji, należy podać również liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, ich dane i wskazać główne źródło ogrzewania.

Osoby starające się o dofinansowanie w kwocie 1500 zł, do wniosku muszą dołączyć rozliczenie za prąd z ubiegłego roku, które potwierdza wyższe zużycie. Gminy mają czas na wypłatę środków do końca marca 2023 roku.

