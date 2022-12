Spis treści: 01 W tych godzinach nie piecz ciasta

02 W których godzinach prąd jest najdroższy

03 Oszczędzanie prądu

04 Jak zaoszczędzić prąd? Proste triki

W tych godzinach nie piecz ciasta

Zdjęcie Planujesz pieczenie ciasta? Sprawdź, w jakich godzinach najbardziej się to opłaca / 123RF/PICSEL

W tych godzinach nie piecz ciasta, nie myj naczyń i zrezygnuj z prania. "Oszczędzaj prąd w godzinach szczytu" - apelują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W tym czasie warto zrezygnować z korzystania z urządzeń pochłaniających sporo energii. Na liście są: piekarniki, odkurzacze, pralki czy grzejniki elektryczne. W tym roku stabilność w dostawach prądu stoi pod znakiem zapytania, ale każdy z nas może pomóc w zachowaniu ciągłości dostaw energii elektrycznej. W tym celu warto też wyłączać telewizor, którego nie oglądamy i gasić zbędne oświetlenie.

W których godzinach prąd jest najdroższy

Zdjęcie Chcesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Sprawdzaj tzw.godziny szczytu / 123RF/PICSEL

Według wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyznaczają godziny szczytu jako te, w których przewiduje się najwyższe zużycie energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach innych niż odnawialne.

- Godziny szczytu to godziny, w których elektrownie konwencjonalne muszą pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych - czytamy w komunikacie PSE.

To w tych godzinach często występują najniższe poziomy rezerw mocy dostępne dla operatora systemu przesyłowego, które są niezbędne dla zbilansowania krajowego systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Kiedy przypadają godziny szczytu? Można to sprawdzić na stronie PSE, w zakładce Godziny szczytu. Warto pamiętać, że na każdy dzień przypada inna pora. Godziny, w których prąd jest najdroższy, są zaznaczone na żółto.

Jeśli w taki sposób jest zaznaczona np. godz. 16.00, ograniczenie zużycia prądu jest wskazane w godzinach 16-17. Jeden z pasków pokazuje godziny szczytu w dniu bieżącym, a drugi - na kolejną dobę. Informacje na stronie PSE są aktualizowane codziennie przed godz. 17.00.

Zdjęcie Chcesz oszczędzać prąd? PSE spieszy z pomocą. Na specjalnych paskach zaznaczane są tzw. godziny szczytu / materiały prasowe

Jak zmieścić się w limicie po zamrożeniu cen energii?

Oszczędzanie prądu

Dzięki temu osoby, które chcą oszczędzać, mogą bez problemu znaleźć rozpiskę godzin, w których prąd jest najdroższy.

- System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców - komentuje Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Jak zaoszczędzić prąd? Proste triki

Zdjęcie Oszczędzanie prądu nie jest trudne. Warto skorzystać z kilku prostych trików / 123RF/PICSEL

Sami również możemy oszczędzać prąd dzięki kilku prostym trikom. Przedstawiamy wybrane i sprawdzone sposoby na to, aby rachunek za prąd był o wiele mniejszy. Warto je stosować już od dziś!

Wyłączaj światło - najprostsza metoda na mniejsze rachunki za prąd. Dlatego, jeśli nie przebywasz w danym pomieszczeniu, gaś światło. Ogranicz sztuczne światło - to podstawowy sposób na oszczędzanie energii. W miarę możliwości warto wykorzystywać słońce, co oczywiście jest najprostsze latem, gdy dni są dłuższe. Warto tak zorganizować przestrzeń w domu czy mieszkaniu, aby dzienne światło pozwalało nam na pracę, gotowanie czy rozrywkę. Dzięki temu będziemy mogli krócej korzystać z lamp. Wymień żarówki na energooszczędne - na rynku bez trudu znajdziemy produkty, które zapewnią odpowiednie natężenie i barwę światła. A to wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru mocy. Wyłączaj urządzenia z kontaktu - proste rozwiązanie, o którym dość często zapominamy. A nawet nieużywany sprzęt podłączony do gniazdka może pobierać prąd. Gotuj potrawy pod przykryciem - prosty trik zmniejsza zużycie prądu podczas przygotowywania posiłku na płycie indukcyjnej. Oszczędzaj na praniu i zmywaniu - to kolejny prosty sposób. Pralka i zmywarka muszą być pełne - urządzenia pobierają tyle samo prądu niezależnie od tego, czy są pełne, czy też mamy w nich kilka rzeczy. Jest jedno "ale". Im więcej w nich umieścimy, tym mniej zapłacimy. W przeciwnym razie musimy wykonać więcej cykli prania lub zmywania, a to generuje większe rachunki za prąd.

