Ostatni widzieli ją neandertalczycy. Kometa sprzed tysięcy lat zbliża się do Ziemi

Naukowcy szacują, że obiekt okrąża Słońce raz na 50 tys. lat. To oznacza, że mogli ją widzieć również neandertalczycy.

Obecnie obiekt znajduje się zbyt daleko, by można go było zobaczyć gołym okiem. Będzie to możliwe niebawem, bo na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

Kiedy kometa C/2022 E3 (ZTF) pojawi się na niebie?

Zdjęcie Kometa na nocnym niebie to nieraz spektakularny widok / 123RF/PICSEL

Obecnie kometa C/2022 E3 (ZTF) zbliża się do peryhelium. 12 stycznia nastąpi moment, w którym znajdzie się najbliżej Słońca. Kometa będzie najbliżej Ziemi 1 lutego. Odległość między nasza planetą a obiektem ma wynieść ok. 44 milionów kilometrów.

Zdaniem ekspertów obiekt będzie widoczny na niebie zarówno kilka dni przed tym terminem, jak i później. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, kometa będzie widoczna gołym okiem. Serwis Space.com donosi, że w trzeciej dekadzie stycznia będzie można zaobserwować kometę między gwiazdozbiorami Małego i Wielkiego Wozu.

Na nocnym niebie może przypominać smugę jasnego pyłu. Dlatego też lepszy widok zapewnią nam teleskopy, z których warto skorzystać podczas obserwacji. Przelot komety będzie można zobaczyć na żywo na stronie Virtual Telescope Project.

Jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy zobaczą tę kometę?

Być może jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy będą mieli szansę zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Zdaniem astronomów zmiany w orbicie komety sugerują, że skieruje się dalej w kosmos i najprawdopodobniej już nigdy nie zawita w okolice Ziemi.

