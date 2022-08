Wnioski warto złożyć do końca sierpnia, by - jak czytamy na stronie ministerstwa - otrzymać przelew nie później niż do 30 dnia września.

300 złotych zapomogi dla uczniów w programie "Dobry Start"

Program "Dobry Start" zakłada jednorazową wypłatę, raz w roku, 300 złotych na jednego ucznia w rodzinie, do ukończenia 20. roku życia. Ta kwota ma za zadanie wesprzeć rodziców i opiekunów dzieci w gromadzeniu szkolnej wyprawki. I choć może nie wydaje się zbyt duża, w dobie inflacji każde wsparcie jest na wagę złota. W jaki sposób ubiegać się o przelew 300+ i do kiedy należy składać wnioski?

Złóż wniosek o 300+ do końca sierpnia, by otrzymać pieniądze we wrześniu!

300 zł dodatku przysługuje każdemu uczącemu się dziecku do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - do 24. roku życia. Aby otrzymać przelew, należy złożyć wniosek do ZUS-u online, podając numer konta, na który ma zostać zadysponowana wypłata. Dokumenty można składać już od 1 lipca, ale jak donoszą media, wiele rodziców i opiekunów nadal nie dopełniło tego obowiązku, a do świadczenia jest uprawnionych aż 4,4 mln dzieci i młodzieży.

Wniosek o 300 złotych dodatku. Jak wygląda terminarz?

Warto przypomnieć, że aby otrzymać pieniądze do końca września, a więc w najgorętszym okresie zakupowym przed nowym rokiem szkolnym, wniosek należy złożyć do 31. sierpnia br. Jeśli zrobimy to we wrześniu lub kolejnych miesiącach, należy liczyć się z dość dużym opóźnieniem.

Jak czytamy na stronach gov.pl: "Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku". Pamiętajmy, że dopełnienie formalności trwa dosłownie kilka minut, a dzięki temu możemy cieszyć się dodatkowym zastrzykiem gotówki. Wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.

300+ w programie "Dobry Start". O czym jeszcze warto pamiętać?

Równocześnie należy pamiętać, że dodatkowa jednorazowa zapomoga nie przysługuje dzieciom przedszkolnym oraz dzieciom realizującym program przygotowania przedszkolnego, tzw. "zerówki" w przedszkolu lub szkole. O 300 zł wypłaty nie mogą ubiegać się ponadto studenci uczelni wyższych.