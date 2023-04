Spis treści: 01 Ile włożyć do koperty?

Ile włożyć do koperty?

Życie i styl Rower i zegarek odeszły do lamusa. Sztabka złota i kosmetyki na pierwszą komunię to dopiero początek listy Z roku na rok stawki kopertowe ulegają zmianie, zarówno w kwestii ślubu, komunii, jak i chrztu. Wiele osób kieruje się nimi, wybierając się na daną uroczystość. Wszystko po to, by nie włożyć do koperty zbyt małej ilości gotówki.

Niektórzy nie wiedząc, jaka kwota będzie odpowiednia, starają się włożyć do koperty tyle gotówki, by organizatorom przyjęcia zwróciło się za tzw. talerzyk.

Goście zapominają jednak o jednej bardzo ważnej kwestii - budżecie domowym. To, ile włożą do koperty, powinno być uzależnione od tego, na jaką kwotę mogą sobie pozwolić. Krążące po sieci stawki niejednokrotnie przewyższają możliwości Polaków.

Utarło się, że chrzestni z okazji chrztu, komunii czy też wesela powinni wkładać do koperty znacznie więcej niż pozostali goście. Przyjrzyjmy się więc jakie przekonania panują w tej kwestii.

Zdjęcie Stawki wskazują, że z okazji pierwszej komunii świętej chrzestni do koperty wkładają znacznie więcej niż w przypadku chrzcin / Picsel / 123RF/PICSEL

Ile dać w kopercie na chrzest?

Obecnie chrzestni preferują wręczenie gotówki w kopercie. Wówczas pojawia się pytanie, jaka kwota będzie odpowiednia. Nie ma jednak poprawnej odpowiedzi.

Większość chrzestnych decyduje się na wręczenie od 300 do 500 złotych. Oczywiście, jeśli możliwości finansowe na to pozwalają, na prezent dla maluszka przeznaczają nawet 1000 złotych.

Nie brakuje chrzestnych, którzy oprócz wręczenia gotówki, decydują się na zakup prezentu, który będzie pamiątką tego wyjątkowego dnia. Najczęściej są to złote łańcuszki z medalikiem bądź krzyżykiem. W przypadku dziewczynek są to również bransoletki lub kolczyki.

Ile chrzestny powinien dać na komunię?

Kilka lat później pojawia się dylemat związany z pierwszą komunią świętą. Stawki wskazują, że z tej okazji chrzestni do koperty wkładają znacznie więcej niż w przypadku chrzcin. Zazwyczaj jest to od 1000 do 1500 złotych. Oczywiście zdarzają się zarówno wyższe, jak i niższe kwoty, które wiążą się z możliwościami finansowymi danej osoby. Tak więc internetowe szacunki warto odstawić na bok, brać je pod uwagę jako jedynie punkt odniesienia i do koperty włożyć tyle, na ile nas stać.

Lata temu dzieci z okazji pierwszej komunii świętej otrzymywały rowery, aparaty fotograficzne czy też zegarki. Do dziś panuje zwyczaj wręczania takich podarunków, jednak zdarzają się dzieci, których wymagania odnośnie do komunijnych prezentów są znacznie wyższe. Nie brakuje chrześniaków proszących o nowego IPhone’a czy też inne gadżety, których wartość to nawet kilka tysięcy złotych.

Zdjęcie Utarło się, że chrzestni z okazji chrztu, komunii czy też wesela powinni wkładać do koperty znacznie więcej niż pozostali goście / 123RF/PICSEL

Jaki prezent od chrzestnego na bierzmowanie?

Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie wiąże się z wyprawianiem przyjęcia, tak jak jest to w przypadku chrztu, czy też komunii. Zazwyczaj po mszy bliscy spotykają się jedynie na wspólnym obiedzie. W takiej sytuacji najczęściej można się spotkać z wręczeniem drobnych upominków takich jak biżuteria czy też zegarek. W przypadku kopert są to kwoty wahające się od 100 do 200 złotych.

Odwieczne pytanie chrzestnych. Ile dać na wesele?

Stawki weselne to zupełnie co innego niż te dotyczące chrzcin, czy też komunii. Jak wyżej wspomniano, wielu kieruje się tzw. talerzykiem. Organizacja przyjęcia weselnego pochłania ogromne kwoty, tak więc w kopertach pojawia się spora gotówka. Zazwyczaj rodzice chrzestni do kopert wkładają kwoty, które zaczynają się od tysiąca i sięgają nawet dwóch lub trzech tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że młodej parze zależy głównie na obecności bliskich osób w tym szczególnym dniu, a nie na zawartości kopert. Poza tym nadal można jak przed laty pokusić się o kupienie prezentu, który przyda się nowożeńcom na ich nowej drodze. W tym przypadku w grę wchodzą m.in. wszelkiego rodzaju sprzęty i przedmioty do domu.

Zdjęcie Obecnie chrzestni z okazji chrztu, komunii lub wesela preferuje wręczenie gotówki w kopercie / 123RF/PICSEL

Koperta od chrzestnego. Ile dać na urodziny?

Chrzest, komunia oraz wesele to niejedyne wydatki chrzestnego. Nie można również zapominać o urodzinach, zwłaszcza roczku i osiemnastce. Wówczas takie rodzinne spotkania również odbijają się na portfelach chrzestnych.

Pierwsze urodziny to niemała zagwozdka. Maluszek ma już sporo zabawek, a kupowanie ubrań, z których niedługo wyrośnie, wydaje się dla wielu nie najlepszym pomysłem na prezent, zatem stawiają na gotówkę w kopercie. To ile włożą, powinno być ich wyborem, zazwyczaj decydują się na 200-300 złotych. Nieco więcej chrzestni wkładają do kopert z okazji 18. urodzin. W takiej sytuacji wręczają jubilatom nawet 1000 złotych.

