Jak wskazuje Remigiusz Gałęcki, autor podręcznika pt. "Mącznik młynarek - hodowla w kilku krokach" - obecnie owad ten rzadko występuje w naturze , co prawdopodobnie spowodowane jest jego wysoką synantropijnością - to znaczy, że świetnie przystosował się do życia w ekosystemie przekształconym przez człowieka .

Co ciekawe - w 2021 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności wpisał larwy chrząszcza mącznika młynarka do katalogu "nowej żywności". Ponadto, jak wskazuje w swoim opracowaniu Remigiusz Gałęcki: "Larwy mącznika młynarka mogą zostać także przetworzone w mączkę owadzią. Charakteryzuje się ona zawartością około 2,5 proc. wody, 45 proc. białka, 42,5 proc. tłuszczu i 4 proc. popiołu surowego. Jest to bardzo cenny produkt. Niestety do jego uzyskania wymagana jest linia technologiczna do przetworzenia larw. Mączka z mącznika młynarka jest bardzo dobrym substratem do produkcji pasz dla zwierząt".