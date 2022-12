Paragony grozy za karpia. Producenci wydali oświadczenie

Karp jest nieodłączną częścią w arsenale wigilijnych potraw. Najczęściej spożywamy go w formie smażonej lub w galarecie. Jego ceny już w zeszłym roku wydawały się być wysokie: wówczas płaciliśmy średnio ok. 35-40 zł za kilogram tuszki, filet kosztował ok. 45 zł, a żywa ryba ok. 25 zł.

Również w tym roku temat cen za tę popularną, wigilijną rybę jest szeroko poruszany w mediach. Zarząd Organizacji Producentów Polski Karp wydał oświadczenie, które ma rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie do cen i dostępności karpia.

Oświadczenie branżowej organizacji producentów karpia i jego ceny

Zarząd Organizacji Producentów Polski Karp postanowił odnieść się do doniesień o rekordowo wysokich cenach tej ryby. W oświadczeniu czytamy:

"W nawiązaniu do sprzecznych informacji pojawiających się w mediach o braku dostępności polskiego karpia na rynku i bardzo wysokich cenach ryby, oświadczamy co następuje:

Świeży karp jest obecnie dostępny w ponad 80 gospodarstwach hodowlanych w całej Polsce, które są zrzeszone w naszej organizacji. Cena ryby za kilogram wynosi pomiędzy 25 - 33 zł.

Karp pod marką "Zdrowy z natury" jest dostępny w różnych formach, w wybranych sieciach handlowych w całej Polsce:

Lidl:

— 24,99 zł/kg - świeży nierozmrażany płat

Carrefour:

— 27,26 zł/kg — świeży cały z aplikacją

— 32 zł/kg — patroszony

— 31 zł/kg — patroszony z aplikacją

Makro:

— 67,99 zł/kg — filet nacinany

— 36,99 zł/kg — patroszony

Kaufland:

— 64,99 zł/kg — filet nacinany

— 30,30 zł/kg— patroszony

Dino:

— 65,99 zł/kg— filet mrożony"

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia sprzedaje się ponad 90 proc. całego wolumenu karpia. Polska jest największym producentem karpia w Unii Europejskiej, a polscy dostawcy odpowiadają za około 30 proc. całej produkcji.

