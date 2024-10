Poundland Pep&Co wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii znany jest jako "funciak". Podobnie jak w naszym Pepco znajdziemy tam rozmaite artykuły do domu, dekoracje, naczynia kuchenne, czy też ubrania. Tym, co jednak odróżnia brytyjskie Pepco, jest świetnie wyposażony dział spożywczy!



Kiedy dziennikarka Faktu weszła do środka, od razu zwróciła uwagę na znajome produkty, które również są dostępne w Polsce.