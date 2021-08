Te produkty sprawiają, że masz mało energii

Nie jest tajemnicą, że to, co umieszczamy na talerzu, ma ogromny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale i samopoczucie. Niewłaściwie skomponowany, ubogi w cenne witaminy i składniki mineralne jadłospis może doprowadzić do osłabienia, wahań nastroju, a nawet zwiększać ryzyko depresji. Nasze nawyki żywieniowe mają istotne znaczenie także w kontekście poziomu energii i sił witalnych. Jeśli więc dokucza nam senność, apatia i brak motywacji do działania, być może powinniśmy baczniej przyjrzeć się swojej diecie. Tym bardziej że niektóre pokarmy zamiast przynosić spodziewane korzyści, jedynie nam szkodzą.

Do szczególnie zdradliwych produktów należy uwielbiana przez miliony ludzi kawa. Choć wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki aromatycznej małej czarnej, która - przynajmniej w teorii - natychmiast stawia na nogi, z kofeiną należy uważać. Podczas gdy o poranku w istocie może ona posłużyć jako koło ratunkowe, każda kolejna porcja kawy lub napoju energetycznego niesie ze sobą pewne ryzyko. "Picie kawy późnym popołudniem może zakłócić sen i sprawić, że następnego dnia będziemy zmęczeni i pozbawieni energii. Ponadto, gdy wypijemy zbyt dużo kofeiny na raz, po pięciu godzinach następuje spadek koncentracji i pojawia się ekstremalne zmęczenie" - ostrzega w rozmowie z "Huffington Post" dietetyczka Amy Gorin.

Cukier doprowadzi do jeszcze większej senności

Podobnie szkodliwy wpływ na organizm ma cukier. "Choć po zjedzeniu czegoś słodkiego odczuwamy natychmiastowy przypływ energii, trwa to z reguły bardzo krótko. Nie rekomendowałabym sięgania po batonika czy cukierka, gdy brakuje nam werwy do działania. Bardzo szybko poczujemy bowiem jeszcze większą senność" - przestrzega ekspertka.

I dodaje, że zdrowsze zamienniki słodkości w postaci owocowych koktajli niekoniecznie dodadzą nam energii. "Smoothies są pozbawione błonnika, który występuje w całych owocach. Obecność błonnika i konieczność przeżuwania owoców opóźnia wchłanianie cukru do krwiobiegu. Spożywanie słodkich owocowych koktajli powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru, a w konsekwencji - zwiększenie uczucia głodu i senność" - precyzuje Gorin.

Zdjęcie Cukier sprawia, że jesteśmy bardziej senni / 123RF/PICSEL

Stek na kolację to zły pomysł

Specjaliści mają również złą wiadomość dla mięsożerców - pokarmy bogate w tłuszcz oraz zawierające duże ilości białka powodują natychmiastowe opróżnienie energetycznych rezerw organizmu. Stek na kolację to zatem nie najlepszy pomysł, zwłaszcza jeśli mamy w planach dokończenie ważnego projektu lub wieczorny trening. "Ponieważ organizm może wykorzystać tylko 25 gramów białka pozyskanych z jednego posiłku, po zjedzeniu potrawy takiej jak stek, twoje ciało musi nadmiernie przyspieszyć trawienie i metabolizowanie nadprogramowych protein. Z tego powodu poczujesz się ospały i pełny" - wskazuje dietetyczka Meredith Price.

Uważać powinniśmy także na gotowe, niskokaloryczne mrożone dania. Choć dla zabieganych osób, które starają się dbać o linię, bywają one wybawieniem, warto zdawać sobie sprawę z tego, że po ich spożyciu możemy odczuwać spadek energii. "Mrożone dania o obniżonej kaloryczności bardzo często zawierają duże ilości sodu, który wiąże wodę, prowadząc do wzdęć, osłabienia i ogólnego obniżenia samopoczucia. Jeśli nie masz czasu na gotowanie, postaraj się przynajmniej sięgnąć po mrożony posiłek, który zawiera 450-500 kalorii i zawiera mniej niż 20 proc. zalecanego dziennego spożycia sodu" - radzi Price.

