Najbardziej agresywne znaki zodiaku. Astrolodzy są zgodni

Baran

Baran jest pierwszym ze znaków zodiaku - określany jest więc mianem symbolu nowego początku. Baran jest bardzo pewny siebie, odważny i spragniony przygód. To urodzony przywódca - kierowanie innymi ma we krwi, ciągle do czegoś dąży, wciąż czegoś szuka. Ten znak zodiaku jest jednocześnie bardzo porywczy, postępuje emocjonalnie i ambitnie, co sprawia, że życie z nim nie należy do najłatwiejszych. Impulsywność, niecierpliwość, a nawet wojowniczość Barana sprawiają, że trafia do czwórki najbardziej agresywnych znaków zodiaku.



Idealny partner: Strzelec



Skorpion

Skorpion to najbardziej tajemniczy ze wszystkich znaków zodiaku. Jest bardzo wytrzymały i dysponuje ogromnymi zasobami wewnętrznej energii. Namiętność, niezłomność i silne emocje, które nim targają, sprawiają jednak, że Skorpion to też chyba najbardziej agresywny ze wszystkich znaków. Skorpiony są bezkompromisowe, pełne obsesji i zaborcze. Ich największą wadą jest jednak mściwość i skłonność do manipulacji innymi - tym przejawia się najczęściej ich agresja.



Idealny partner: Rak



Lew

Lwy są aktywne, pełne energii, otwarte i zabawne. To także prawdziwe dusze towarzystwa, mile widziane na imprezach i towarzyskich spotkaniach. Niestety, mają dwie duże wady - są bardzo apodyktyczne i uparte. Gdy zgadzasz się z Lwem i uprzejmie mu przytakujesz wszystko jest w porządku, ale gdy tylko pozwolisz sobie na odmienne zdanie, Lew staje się agresywny i pokazuje pazury. Porywcza natura Lwa i jego ogromny temperament sprawiają, że to jeden z najbardziej agresywnych znaków zodiaku.



Idealny partner: Lew





Panna

Panna to największa pedantka wśród wszystkich znaków - odznacza ją skrupulatność i zamiłowanie do porządku. Można odnieść wrażenie, że całe jej życie jest dokładnie posortowane i poukładane we właściwych szufladkach. To zamiłowanie do porządku niesie z sobą jednak ogromne niebezpieczeństwo - Panna jest bardzo krytyczna w stosunku do innych osób, nietolerancyjna i zrzędliwa. Panna czepia się szczegółów i krytykuje wybory bliskich - często bywa w swoich reakcjach wybuchowa i agresywna.

Idealny partner: Byk



