Kundel czy pies z rodowodem?

Dlaczego wiele osób decyduje się na zakup psa z hodowli, zamiast przygarnąć bezdomnego kundelka? Wybór konkretnej rasy pozwala nam pozbyć się wielu znaków zapytania. Dzięki temu wiemy jakiej wielkości będzie nasz pupil i jak będzie wyglądał, gdy dorośnie. Poszczególne rasy charakteryzują się również konkretnymi charakterami. Maltańczyki z natury są leniwe i zazwyczaj kochają spędzać wieczory, leżąc na kanapie. Z kolei decydując się na huskiego lub owczarka niemieckiego musimy wziąć pod uwagę, że nasz kudłaty towarzysz będzie potrzebował wielu długich i intensywnych spacerów.

Kundelki to jedna wielka niewiadoma. Ich drzewa genealogiczne zazwyczaj nie są znane właścicielom. Decydując się na szczeniaka-mieszańca nie wiemy więc, jak duży urośnie i jaki będzie miał charakter. Czy to jednak oznacza, że kundle są gorsze od psów rasowych? Zdecydowanie nie. Najnowsze badanie pokazują, że jest odwrotnie.

Zdjęcie Poszczególne rasy charakteryzują się konkretnymi charakterami / 123RF/PICSEL

Kundle to "superpsy". Przewyższają zdolnościami wiele ras

Profesor Wiesław Bogdanowicz z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie postanowił przeanalizować różnice pomiędzy rasowymi psami i kundelkami. Badania przeprowadzone w 2016 roku pozwoliły wykazać, że mieszańce zazwyczaj przewyższają zdolnościami rasowych przyjaciół. Często mają lepiej rozwinięty węch, a także sprawniej funkcjonujący układ rozrodczy i odpornościowy.

Kiedy weźmie się pod uwagę wszystkie nowo odkryte fakty, to wyłania się obraz kundli jako superrasy zaznaczył prof. Bogdanowicz w rozmowie z National Geographic.

Zdjęcie Kundle to „superpsy”. Przewyższają zdolnościami wiele ras / 123RF/PICSEL

Dlaczego kundle to "superpsy"? Psy rasowe zazwyczaj są starannie pielęgnowane przez hodowców, a później właścicieli. Ich pokarm od chwili narodzin jest wyselekcjonowany, a warunki wzrostu dopasowane do potrzeb. To sprawia, że nie muszą w żaden sposób walczyć o przetrwanie i polować. Wszystko podstawia się im "na tacy".

Tymczasem kundle - jeślibyśmy przeanalizowali kilka pokoleń wstecz - zazwyczaj funkcjonowały w znacznie gorszych i wymagających warunkach. Musiały wykształcić więc w sobie charakterystyczne cechy, pomocne w walce o przetrwanie.

Mieszańce często są zdrowsze i inteligentniejsze. Nierzadko charakteryzuje je idealny słuch i węch godny podziwu. Kundle są też wyjątkowo wierne i wdzięczne.

Syndrom udomowienia jest widoczny u większości psów, włącznie z kundlami. U psów rasowych jest on jednak bardziej wyraźny. Wynika to stąd, że cechy składające się na ten syndrom w skrajnej formie uniemożliwiają samodzielne przeżycie. Bardzo łagodny pies o bardzo krótkim pysku, małych zębach i "oklapłych" uszach, które pogarszają słuch, nie byłby w stanie sam polować ani nawet przegryźć kości tłumaczy prof. Bogdanowicz.

Zdjęcie Dlaczego kundle to „superpsy”? / 123RF/PICSEL

***

