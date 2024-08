Przez wiele lat wokół kawy narosło wiele mitów , wskazujących, że taki napój jest niezdrowy. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że jest to napój pozytywnie wpływający na nasz organizm , a lista zalet płynących z picia kawy jest bardzo długa.

Jednak chcąc się cieszyć z prozdrowotnych właściwości kawy, powinniśmy pamiętać, że z niektórymi produktami nie należy jej łączyć . Dzieje się tak z uwagi na fakt, że podczas popijania kawy i przyjmowania niektórych produktów spożywczych i nie tylko, dochodzi do powstawania negatywnych procesów dla naszego zdrowia oraz zakłócania prawidłowego wchłaniania się witamin i minerałów .

Kawa to bardzo zdrowy napój, ale nie powinno się go łączyć z niektórymi produktami

Ponadto wytworzone z połączenia z wapniem szczawiany mogą odkładać się w postaci kamieni w przewodzie moczowym, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Jeśli chcemy zneutralizować kwas szczawiowy w kawie podczas śniadania bogatego w nabiał , warto dodać do napoju odrobinę mleka .

Różnego rodzaju leki powinniśmy popijać wodą , o ile inaczej nie stanowią zalecenia na ulotce. Łączenie aspiryny i leków przeciwbólowych z kawą to zdecydowanie zły pomysł. Kawa może ograniczyć wchłanianie substancji, witamin i minerałów zawartych w lekach, dlatego w takiej sytuacji należy z niej zrezygnować. Specjaliści uważają, że kawy nie powinniśmy również pić do dwóch godzin po przyjęciu leków .

Popularne rośliny strączkowe , do których bez wątpienia zalicza się m.in. groch, fasolę i ciecierzycę , są bardzo dobrym źródłem żelaza . Jednak dostarczenie tego pierwiastka do organizmu będzie zdecydowanie bardziej utrudnione, jeśli spożywanie takich roślin połączymy z piciem kawy.

Z kolei ryby i czerwone mięso to produkty bogate nie tylko w żelazo, ale i w cynk . Niedobór cynku w organizmie może sprzyjać powstawaniu problemów skórnych oraz negatywnie wpływać na tarczycę i układ odpornościowy .

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wypicie kawy nie spowoduje szybszego i skuteczniejszego wytrzeźwienia. Kofeina jest stymulantem, który przyczynia się do pobudzenia organizmu, co może sprzyjać dalszej ochocie spożywania trunków dla dorosłych i ich przedawkowania, co z pewnością odczuje nasza wątroba.