Pilne ostrzeżenie Katarzyny Bosackiej. Pisze o rakotwórczej substancji w żywności

Ostatnio w internecie po raz kolejny zrobiło się głośno wokół aspartamu - substancji stosowanej do słodzenia produktów spożywczych, która pierwotnie zasłynęła z tego, że jest niskokaloryczna i nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Światowa Organizacja Zdrowia ma przypuszczenia, że słodzik może mieć właściwości rakotwórcze. Do problemu odniosła się też Katarzyna Bosacka w swoim wpisie na Instagramie.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka / Karolina Adamska/East News / East News