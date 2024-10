Głównym powodem wzrostu stawek za czynsz i pozostałe opłaty jest wzrost płacy minimalnej , który zaplanowany jest na styczeń przyszłego roku. Zamiast 4 300 zł brutto Polacy będą zarabiać 4 666 zł brutto, czyli 3 511 zł "na rękę" . Planowany jest też wzrost kosztów eksploatacyjnych. Co to oznacza w kontekście opłat za nieruchomości? Wzrost kosztów zatrudnienia osób zajmujących się sprzątaniem, konserwacją i zarządzaniem nieruchomościami oraz opłat za m.in oświetlenie i ogrzanie nie tylko mieszkań, ale też części wspólnych budynków.

Dokładną kwotę, która zostanie doliczona do naszych rachunków trudno w tej chwili przewidzieć. Eksperci twierdzą, że może ona wynosić jedynie ok. 5 proc., ale nietrudno zgadnąć, że może to być znacznie bardziej odczuwalna dla portfela zmiana, zwłaszcza, że w zeszłym roku stawki zostały podniesione o kilka procent więcej, niż tempo wzrostu inflacji. Najbardziej odczuwalne były zdecydowanie zwiększone ceny za nośniki prądu.