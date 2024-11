Śledzie to jedne z najbardziej odżywczych ryb, a to za sprawą m.in. dużej zawartości białka. Rzecz jasna, są one również doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych m.in. omega-3. Warto zaznaczyć, że filet śledziowy zawiera ok. 3181 mg kwasów omega-3, a Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że dziennie powinniśmy dostarczać organizmowi od 2. do 4. gramów omega-3.