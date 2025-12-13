Wyzwanie matematyczne. Nie każdy potrafi je rozwiązać

Testy na inteligencję często oparte są na działaniach matematycznych, gdyż właśnie ta dziedzina najlepiej pobudza szare komórki do myślenia. Nie muszą to być zadania mierzące się z fizyką kwantową, wystarczą proste łamigłówki, które poprawią pracę twojego mózgu. Zacznijmy od ćwiczenia, które powinieneś rozwiązać w 10 sekund. Jednak uważaj, bo nie każdemu się to udaje. Pamiętaj, że praktyka jest najlepszym sposobem na rozwój. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się zmieścić w wyznaczonym czasie. Gotowy? Start!

Trzech braci dzieli równomiernie skrzynię z zabawkami. Po podziale każdy dostaje 14 zabawek, a w skrzyni zostają 2 zabawki. Ile zabawek było w skrzyni?

Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się z naszym testem na inteligencję? Jeżeli tak, to gratulacje! Oznacza to, że potrafisz analizować w szybki sposób i dobrze łączysz ze sobą fakty. To było wyzwanie godne matematycznego geniusza. Jeżeli jednak nie zdołałeś rozwiązać ćwiczenia, to nic się nie stało - następnym razem będzie lepiej, tylko się nie poddawaj! Dziękujemy za udział w zabawie, poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Trzech dostaje po 14 prezentów:

14 x 3 = 42

Zostały dwa prezenty:

2 + 42 = 44

Poprawna odpowiedź to: W skrzyni były 44 prezenty.

Podobała ci się nasza łamigłówka? Sprawdź inne zagadki i rozruszaj swój umysł do działania!

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 159: Igor Dobrowolski i Zbigniew Mańkowski INTERIA.PL