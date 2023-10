Spis treści: 01 Jak powstaje najdroższa kawa świata?

02 Ile kosztuje Black Ivory Coffe?

03 Dlaczego ten rodzaj kawy jest aż tak drogi?

Jak powstaje najdroższa kawa świata?

Za najcenniejszy rodzaj kawy uznaje się powstającą w Tajlandii Black Ivory Coffe. To właśnie jedynie 20 słoni zamieszkujących ten zakątek zajada się owocami kawowca. Po strawieniu, które przypada między 15 a 72 godziną, są one wydalane wraz z odchodami, a następnie zbierane i dokładnie oczyszczane.

Ze względu na czas potrzebny do uzyskania tego gatunku kawy, proces produkcji uważa się za mało wydajny. Żołądek słoni wypełniony jest wyjątkowymi enzymami trawiennymi. To właśnie one usuwają proteiny odpowiedzialne za nieprzyjemnie gorzkawy posmak napoju. Dzięki tak wyjątkowemu sposobowi pozyskiwania wyselekcjonowanych ziaren kawy, można wyczuć w niej aromaty kwiatowe oraz czekoladowe.

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Ile kosztuje Black Ivory Coffe?

Zdjęcie Black Ivory Coffee to najdroższa kawa na świecie / 123RF/PICSEL

W celu wytworzenia zaledwie 1 kg kawy słoń tajlandzki musi zjeść aż 33 kilogramy specjalnych wiśni kawowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją Black Ivory Coffe w żaden sposób nie ingerują w sposób odżywiania się słoni. Przekłada się to na różnice w smaku konkretnych partii kawy. Ostateczny efekt zależy od tego, czym akurat posili się słoń. Z tego względu w napoju mogą być wyczuwalne nutki trzciny cukrowej, bananów, a nawet zwykłej trawy. Obecnie ceny za 1000 gramów kawy Black Ivory wahają się od 5 do nawet 8 tysięcy złotych, co plasuje ją na podium wśród najdroższych kaw.

Dlaczego ten rodzaj kawy jest aż tak drogi?

Za wyjątkowo wysoką ceną aromatycznego napoju stoi przede wszystkim specyficzny sposób produkcji, a wtórują mu dodatkowe ograniczenia. Na skalę pozyskiwania wpływa nie tylko apetyt dopisujący słoniom, ale także szczęście osób zbierających pozostawione przez nie niespodzianki. Ziarna można zdobyć jedynie od gatunku, który żyje na wolności i porusza się po bardzo dużym terenie. Z tego względu sam wyrób kawy nie ogranicza się wyłącznie do gromadzenia wyszukanych w odpadkach ziaren, ale przede wszystkim do ich odnalezienia na trasie wędrówki słoni. Zadanie to wymaga nie tylko cierpliwości, ale przede wszystkim sokolego wzroku.

