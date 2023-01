Poczta Polska ściga za niespłacony abonament. Co, jeśli nie wpuścimy kontrolera? 

Spis treści: 01 Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za proces sprawdzania regulacji abonamentu RTV odpowiadają kontrolerzy Poczty Polskiej. W wypadku stwierdzenia zaległości w opłatach dłużnicy otrzymują listowne upomnienie. Jeżeli jednak nie przyniesie ono skutku, na mocy wystawionego tytułu wykonawczego, do akcji wkraczają poborcy skarbowi ze specjalnej komórki Urzędu Skarbowego. Posiadają oni podobne uprawnienia do komorników, a więc mogą zabezpieczyć środku na koncie bankowym, a także akcje, obligacje, a nawet nieruchomości.

Wysokość kary za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-krotność jego miesięcznej wysokości, do tego dochodzi konieczność uregulowania zaległych składek.



Kontrola to obowiązek?

Zdjęcie Kontroler może zapukać do twoich drzwi / 123RF/PICSEL

Co ciekawe, za niewpuszczenie kontrolerów do mieszkania lub samochodu nie grożą obywatelowi żadne konsekwencje. Ustawa zobowiązuje ich do konieczności udowodnienia, że nasz sprzęt jest gotowy do odbioru, nie mogą więc nałożyć kary na przykład na podstawie fotografii anteny na naszym balkonie. Kontrolerzy nie mają też prawa zawitać do nas z policją i domagać się wpuszczenia w celu przeprowadzenia kontroli.

Abonament RTV. Umorzenie i raty

Co jednak w przypadku, gdy została zasądzona nam kara? Możemy starać się o jej umorzenie lub rozłożenie na raty.

"Na wniosek osoby, której dotyczy obowiązek abonamentowy, KRRiT może umorzyć zaległości w płatnościach abonamentowych oraz odsetki za zwłokę "w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe". KRRiT na swojej stronie zamieściła informację o warunkach przyjmowania wniosków o umorzenie zaległości lub o rozłożenie ich na raty - a warunki te wynikają z podjętej przez KRRiT uchwały nr 279/2018 z 22 listopada 2018 roku. KRRiT wyszczególniła w tej informacji następujące, przykładowe przesłanki umorzenia (np. dochód na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 55,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto) i przesłanki rozłożenia na raty (np. dochód na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto)" - tłumaczą serwisowi WirtualneMedia Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media.

Spłacalność abonamentu RTV rośnie w ostatnich latach. W ubiegłym roku, do 30 listopada, wszczęto postępowanie egzekucyjne na podstawie 45 854 tytułów wykonawczych, w roku 2021 było ich aż 55 044.



