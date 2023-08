Podczas grzybobrania trafili na "czarci krąg". Zdjęcie z lasu zaskakuje

Niecodzienny widok w polskim lesie. Co oznacza krąg z grzybów?

Zwykłe grzybobranie może niekiedy przerodzić się w mrożącą krew w żyłach przygodę. Szczególnie, kiedy wśród popularnych maślaków i kurek natkniemy się na tajemnicze okazy i zjawiska, które przywodzą na myśl działanie nadprzyrodzonej mocy.

Obok palców umarlaka, które wyrastają z ziemi do złudzenia przypominając scenę z horroru, w polskich lasach spotkać można również inne, ciekawe, a jednocześnie tajemnicze zjawiska. Jedno z nich, określane mianem "czarciego kręgu" pojawiło się niedawno w jednym z sądeckich lasów.

Na czarci krąg natknął się podczas sierpniowego grzybobrania pan Adam, mieszkaniec jednej z wiosek pod Nowym Sączem. Widok, dla wielu tajemniczy i niecodzienny, może przyprawić o gęsią skórkę. Nic w tym dziwnego, przez długie tysiąclecia ludzie myśleli, że rosnące w kółku grzyby mają coś wspólnego z magią.

Czarci krąg: legenda. W tle upiorny przesąd

Dziwne, pojawiające się w lasach zjawisko już od XIII wieku wiązano z działaniem ciemnych mocy. Tradycje poszczególnych krajów różnie tłumaczyły fenomen powstawania grzybowych kręgów. W Tyrolu wierzono, że okrąg jest śladem po ognistym ogonie smoka, zaś w Niemczech i krajach skandynawskich twierdzono, że jest to teren tańca wróżek lub elfów.

Każdorazowo jednak wejście do środka okręgu miało mieć fatalne konsekwencje - w najlepszym wypadku miało jedynie przynosić pecha, zaś w najgorszym prowadzić nawet do śmierci. Przed laty wierzono, że osoba, która znajdzie się w środku okręgu na własne oczy zobaczy tańczące wróżki, a wkrótce zapała taką chęcią do zabawy, że jej taniec potrwa do wyczerpania lub popadnięcia w obłęd, przez co nigdy nie będzie w stanie opuścić pierścienia. Niektóre legendy przekazywały, że osoba, która znajdzie się w środku okręgu stanie się niewidzialna.

Co więcej, w dawnych czasach zjawisku przypisywano magiczne znaczenie, określając miejscem, w którym odbywały sabaty czarownic i praktyki czarnoksiężników.

Dlaczego grzyby rosną w kręgach? Oto co oznacza krąg z grzybów

Mimo iż przez wieki okręgi z grzybów obrosły wieloma, niekiedy upiornymi, legendami, ich powstanie da się racjonalnie wytłumaczyć. Czarcie koło nie jest bowiem niczym innym, jak rozrastającą się w charakterystycznym, kolistym wzorze grzybnią. Pojawia się najczęściej wśród traw lub ściółki leśnej, w zależności od rodzaju grzyba i mechanizmu powstania przybierając kształt pełnego koła, pojedynczego okręgu lub jego fragmentu.

"Przez tysiąclecia ludzie nie rozumieli mechanizmu powstawania takich czarodziejskich kręgów, stąd we wszystkich kulturach nazwa ma coś wspólnego z magią. Grzyb musi bardzo silnie pozbawiać glebę wszystkich składników odżywczych. Wyjaławiać ją. Zaczyna się od jednego zarodnika. Grzybnia rozrasta się, ale w jednym miejscu może przeżyć tylko określony czas. Potem po prostu nie ma już "co jeść" albo wręcz zatruwa otoczenie. Środkowa część grzybni obumiera, a żywa rozrasta się tworząc okrąg" - wyjaśniają powstanie czarcich kręgów eksperci z Lasów Państwowych.

Powstanie okręgu jest tym bardziej prawdopodobne, im bardziej jednorodny jest skład gleby, w którym wyrasta grzybnia. Na kształt okręgu wpływać mogą również rosnące w okolicy rośliny. Co ciekawe, rozrastająca się w formie pierścienia kolonia grzybów wcale nie musi być widoczna. Cały proces może zachodzić wyłącznie pod ziemią, a jedyną oznaką jego występowania w danym miejscu będzie nieco ciemniejszy odcień trawy. Jak dodają specjaliści, czarci krąg występuje nie tylko w lesie. Co więcej, bardzo łatwo go przegapić.

Jak powstaje czarci krąg? Te grzyby tworzą czarcie kręgi. Nie zrywaj!

Napotykając podczas leśnej wycieczki podobny, czarci krąg, pamiętajmy, że tworzące go grzyby uwalniają toksyny. Dlatego też zdarza się, że towarzyszące im rośliny usychają lub przebarwiają się. Nie wrzucajmy ich więc do swojego koszyka. Jednocześnie jednak - nie niszczmy. A nieco bardziej przezorni powinni też odpuścić sobie wejście do środka okręgu. Żeby nie stać się niewidocznym, oczywiście.