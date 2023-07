"Nie ma się czego bać - w rzeczywistości to po prostu grzyb z rodzaju Próchnile, a dokładniej jego bardzo osobliwe w formie owocniki, potocznie zwane palce umarlaka" - tłumaczą leśnicy. Co to za grzyb? Mimo iż nie trzeba się go bać, należy pamiętać również, aby nie umieszczać go w koszyku.

Dziwne grzyby w Polsce. Palce umarlaka wystraszą niejednego

Spotkać można go w lasach mieszanych, na butwiejącym drewnie lub starych pniakach zagrzebanych w podłożu. Wyrasta najczęściej na bukach, grabach czy dębach, będąc rodzajem grzyba, który rozkłada drewno i oczyszcza las z gnijących resztek. Z tym też wiąże się jego polska nazwa.