Śledzie proboszcza w oleju - składniki

Śledzie proboszcza to ryba marynowana w oleju i cebuli z dodatkiem kilku innych, ale kluczowych składników. Co potrzebujemy do przyrządzenia pysznych śledzi proboszcza?

Składniki:

cztery płaty śledziowe w oleju, 200 g marynowanych grzybów, jedna łyżka soku z cytryny, jedna cebula, dwie łyżki posiekanej natki pietruszki, 60 ml oleju rzepakowego, sól, pieprz,

Zdjęcie Śledzie w oleju to idealna przekąska na wigilijną kolację / 123RF/PICSEL

Śledzie proboszcza - przepis

Śledzie należy odsączyć z nadmiaru oleju i umieścić w naczyniu z mlekiem lub wodą. Śledzie powinniśmy moczyć przez całą noc. Odpowiednio namoczone śledzie wyjmujemy z naczynia i delikatnie osuszamy za pomocą ręcznika papierowego.

Rybę skrapiamy sokiem z cytryny i odkładamy na pół godziny. Po tym czasie śledzie kroimy na mniejsze kawałki - mniej więcej o szerokości 3 cm.

Zdjęcie Dobrej jakości śledzie sprawdzą się w kultowym przepisie / 123RF/PICSEL

Cebulę siekamy w tzw. piórka, umieszczamy w sitku i sparzamy wrzątkiem. Przekładamy do naczynia, osuszamy ręcznikiem papierowym i odstawiamy do schłodzenia.

Marynowane grzyby odsączamy z zalewy i drobno kroimy. Natkę pietruszki drobno siekamy. Do naczynia przekładamy pokrojone śledzie, cebulę, grzyby i natkę pietruszki, a całość zalewamy olejem. Dodajemy sól oraz pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowane śledzie możemy przełożyć do słoików i schować do lodówki, by smaki się przegryzły. Gotowe!

