"Pojechaliśmy na wycieczkę. Przywieźliśmy basseta w teczce. William brakujące ogniwo #gangmajdana. Przywitajcie Go miło, to nie jego wina, że nie jest ze schroniska" - taki wpis w niedzielny poranek opublikowała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan. Krótkiemu tekstowi towarzyszyły dwa zdjęcia. Widać na nich gwiazdę telewizji, siedzącą na tylnym siedzeniu samochodu. Obok niej umościł się buldog, dobrze już znany fanom prezenterki. W aucie pojawił się jednak i nowy towarzysz - malutki, biało-karmelowy basset, czyli wspomniany w poście nowy członek rodziny Majdanów.

Bassety - co warto o nich wiedzieć?

Zdjęcie Basset to pies myśliwski / 123RF/PICSEL

Psy to nieodłączni członkowie rodziny Majdanów. W ich domu od dawna mieszkają buldogi, jakiś czas temu pojawiła się również chihuahua. Basset zaś to "nowość" w tzw. Gangu Majdana. Co wiemy o tej rasie?

Bassety to jedna z ras, należących do psów gończych. Zaczęto hodować je we Francji, w XVI wieku, a za ich charakterystyczny wygląd odpowiedzialna jest mutacja genu, wywołująca karłowatość. Bassety uważa się za utalentowane psy myśliwskie, choć dziś coraz rzadziej wykorzystuje się je do łowczych zadań. Częściej pozostają zwierzętami towarzyszącymi, hodowane w domowym zaciszu, dzięki łagodnemu charakterowi stają się dobrymi przyjaciółmi rodzin.

Jaki charakter ma basset?

Zdjęcie Basset to pies o łagodnym usposobieniu / 123RF/PICSEL

Bassety to psy o zdawałoby się, dwoistej naturze. Gdy mogą pozwolić sobie na relaks w pieleszach, są spokojne, ospałe, na granicy flegmatyczności. Jednak podczas spacerów, zwłaszcza gdy przechadzki te odbywają się w przyrodzie, uruchamiają drzemiące w ich krótkich łapkach pokłady energii. Biegają, węszą, a gdy złapią trop, potrafią zostawić swojego opiekuna daleko w tyle. Czasem wydają z siebie charakterystyczny, przeciągły szczek.

Są bardzo towarzyskie, najlepiej więc czują się w parze ze swoimi pobratymcami. Dobrze reagują na towarzystwo dzieci. Mimo, że bassety są łagodne trudno uznać je za "łatwą" rasę. Te czworonogi uchodzą za wyjątkowo uparte. Choć inteligentne, nie kwapią się do wykonywania poleceń. Warto więc zainwestować w treningi i szkolenia na początkowym etapie ich życia.

Bassety tak jak wszystkie inne rasy, narażone są na szereg charakterystycznych schorzeń, często wynikających z ich budowy ciała. Popularnym zagrożeniem jest otyłość. Aby jej zapobiegać, należy pamiętać o zapewnianiu zwierzęciu codziennej, solidnej dawki ruchu. Innymi przypadłościami są choroby oczu, infekcje skóry i uszu, a w starszym wieku - problemy z kręgosłupem.

Czy bassety są popularną rasą?

Zdjęcie Bassety wracają do łask / 123RF/PICSEL

Bassety dziś wydają się być nieco zapomnianą rasą, sporą popularnością cieszyły się jednak w PRL. Chętnie kupowane i hodowane, często odwzorowywane były również w formie bibelotów. Porcelanowa figurka w kształcie basseta, zdobiła niejedną meblościankę w mieszkaniach z lat 60 i 70.

Dziś te rozkoszne, sprawiające wrażenie zaspanych psy znów wracają do łask. Wszystkim, którzy rozważają ich zakup lub adopcję przypominamy jednak o jednym - zwierzę to nie tylko radość, ale i zobowiązanie. Rozsądek, a nie moda powinna decydować o ich posiadaniu.