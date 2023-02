IKEA, jak co roku, sporządziła raport na temat przemyśleń ludzi z całego świata, związanych z ich miejscem zamieszkania. W 2022 roku badania przeprowadzono w 37 krajach, pytając w sumie ponad 37 tys. osób. W Polsce w badaniu udział wzięło 1006 osób. Wnioski są zaskakujące.

Oto jak mieszkają Polacy. "Idealny dom" miejscem relaksu

Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów z najwyższym odsetkiem mieszkań własnościowych w całej Unii Europejskiej. Polacy cenią sobie bowiem zaspokajanie potrzeb emocjonalnych - bezpieczeństwa, prywatności, spełnienia i przynależności. Posiadanie własnego domu lub mieszkania jest dla wielu z nas jedną z najważniejszych kwestii, dzięki której możemy poczuć spełnienie - wynika z raportu "IKEA. Życie w domu".

Zdjęcie Dla większości z nas dom jest azylem / 123RF/PICSEL

Przywiązujemy ogromną wagę do komfortu i prywatności. Co ciekawe, właściciele mieszkań nie czują tak wielkiego poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, jak osoby, które jedynie wynajmują lokum. Co więcej, większą więź emocjonalną ze swoim domem wykazują ludzie o wyższych dochodach. Aż 57 proc. Polaków uważa jednak, że dom jest odzwierciedleniem ich duszy.

Jak wygląda nasz "idealny dom"? Niemal połowa, bo aż 48 proc. Polaków uważa, że najważniejszą cechą "idealnego domu" jest możliwość relaksu i odpoczynku. 38 proc. badanych twierdzi, że powinien on znajdować się blisko natury. Co ciekawe, natura i zieleń zajmuje ważne miejsce w naszych sercach. Nasze mieszkania są pełne kwiatów, z którymi uwielbiamy ... rozmawiać. Robi to aż 18. proc Polaków. Tym zdecydowanie wyróżniamy się na tle innych krajów.

Zdjęcie Spokojnie, blisko natury, z możliwością relaksu i odpoczynku - oto idealny dom / 123RF/PICSEL

Tego obawiają się Polacy. Remont odłożony na drugi plan?

W 2022 roku Polacy stanęli przed dużym wyzwaniem, z którym wiązała się bezpośrednio wysoka inflacja oraz wojna w Ukrainie. Jak wynika z raportu "IKEA. Życie w domu" aż 77 proc. z nas jest zaniepokojonych ogólną sytuacją gospodarczą w kraju. 68 proc. martwi się natomiast budżetem domowym.

Życie i styl Co mówi o tobie numer mieszkania? Liczby skrywają całą prawdę Niemal połowa Polaków, szczególnie osoby powyżej 50. roku życia i mieszkające w pojedynkę, obawia się, że pokłosiem wzrostu kosztów życia będzie rezygnacja z planów remontowych czy zmian w wystroju domu.

Zdjęcie Gdy zostajemy sami w domu lubimy... mówić do siebie / 123RF/PICSEL

Co ciekawe, Polacy uwielbiają remonty. Wprowadzając zmiany w swoich domach najczęściej poszukują inspiracji w programach telewizyjnych. Osoby w wieku od 18 do 24 lat sięgają w tej kwestii do internetu, często wzorując się na influencerach. Zdecydowana większość Polaków nie przejmuje się jednak opinią innych ludzi na temat tego, jak żyją we własnym domu. Odpowiedź twierdzącą wskazało zaledwie 6 proc. badanych.

Polacy to domatorzy? Tak czujemy się we własnym domu

Jak mocno dom oddziałuje na nasz nastrój? Jak się okazuje, ogromnie. Podkreślają to szczególnie osoby powyżej 50. roku życia. Aż 63 proc. z nich wskazało, że ich humor poprawia się, kiedy przebywają w swoim mieszkaniu.

Zdjęcie Dom to miejsce, w którym możemy być sobą / 123RF/PICSEL

Wielu z nas w domach nie opuszcza jednak uczucie samotności. To zgłaszają najczęściej osoby mieszkające w pojedynkę oraz te w wieku od 18 do 24 lat. Aż 51 proc. młodych osób przyznało, że mówią do siebie, kiedy w domu znajdują się sami. Co ciekawe, aż 45 proc. z nich wyznało, że skłamało, że ma już jakieś plany, żeby nie musieć wychodzić z domu.

Dom zdaje się być naszą prawdziwą ostoją. Ważnym miejscem w każdym mieszkaniu jest dostosowana do potrzeb domowników sypialnia. Niektórzy czują się w niej nad wyraz komfortowo. Aż 50 proc. Polaków w wieku od 18. do 24. roku życia przyznało, że je posiłki ... w łóżku.

Jak się jednak okazuje, dom, w znaczeniu przestrzeni mieszkalnej, niezwykle często nas również irytuje. Aż 79 proc. Polaków wskazało, że mimo iż mieszkanie pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne, o tyle często zdarza się, że powoduje w nich frustrację. Denerwuje nas bałagan, obowiązki domowe oraz ... brak miejsca do przechowywania.

