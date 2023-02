Spis treści: 01 Przesądny jak Polak

Przesądny jak Polak

Zdjęcie Jednym z najpopularniejszych przesądów jest piątek trzynastego / 123RF/PICSEL

Przesądny jak Polak - chciałoby się powiedzieć po zapoznaniu się z ostatnimi badaniami na temat stosunku Polaków do przesądów.

W 2018 roku CBOS zapytał o wiarę w przesądy - okazało się, że 54 proc. badanych przyznało się do wiary w przynajmniej jeden z dziesięciu przesądów.

Przesądy towarzyszą nam od wieków i stały się próbą wytłumaczenia zjawisk, których ludzie nie rozumieli.

I tak, chociaż mamy XXI wiek, korzystamy ze smartfonów, robimy zakupy online, to zdarza nam się zatrzymać, gdy czarny kot przebiegnie nam drogę. Trzymamy też kciuki za czyjeś powodzenie - w taki gest wierzy aż 33 proc. Polaków.

Przesądy na luty. To przynosi pecha!

Zdjęcie Każdy miesiąc roku ma swoja listę przesądów. Czego nie robić w lutym? / 123RF/PICSEL

Niektóre przesądy są głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Co ciekawe, niektóre z nich zostały przypisane poszczególnym miesiącom czy porom roku.

Lepiej dmuchać na zimne? Niemal każdy miesiąc ma swoje przesądy, które mówią, czego unikać, aby nie sprowadzić na siebie nieszczęścia.

W niektórych miesiącach lepiej zrezygnować z pewnych rzeczy czy podejmowania ważnych decyzji, bo ma być to dla nich nieodpowiedni czas.

Nie inaczej jest z lutym, który również ma swoją listę przesądów.

Drugi miesiąc roku znajdował się w centrum uwagi również z innego powodu - w roku przestępnym dodajemy do lutego jeden dzień.

W ludowych wierzeniach rok przestępny przynosił pecha, a data 29 lutego niektórym wydawała się o wiele bardziej pechowa niż piątek trzynastego.

Trzy rzeczy, których nie robić w lutym

Czego pod żadnym pozorem nie robić w lutym? Oto trzy rzeczy, które mogą przynieść pecha. Sprawdźcie, czego lepiej unikać w tym miesiącu.

W lutym nie kupuj biżuterii

Zdjęcie W lutym nie kupuj biżuterii - tak głosi znany przesąd / 123RF/PICSEL

Nie powinno się kupować biżuterii samemu sobie - głosi jeden ze znanych przesądów. W lutym biżuterii nie powinno się kupować w ogóle, nawet, jeśli chcemy komuś kupić ją w prezencie.

Ma to ściągnąć pecha nie tylko na nas, ale również na obdarowywaną przez nas osobę. Jeśli planujecie zakup biżuterii, to może warto zaczekać do marca?

W lutym nie przeprowadzaj się

Zdjęcie Przeprowadzka w lutym? To nie jest dobry pomysł / 123RF/PICSEL

Kolejna rzecz, która może na nas ściągnąć pecha w lutym? Przeprowadzka. Uważa się, że w niektórych miesiącach po prostu nie powinno się przeprowadzać. Należą do nich luty i listopad.

Drugi miesiąc roku nie ma nie być dobrym momentem na zmianę miejsca zamieszkania. Powód? Luty to miesiąc ruchomy. W roku przestępnym jest dłuższy o jeden dzień, a w pozostałych latach jest najkrótszym miesiącem roku. Ma to nie sprzyjać podejmowaniu tak ważnych kroków jak przeprowadzka.

Istnieje jednak rada dla osób, które w lutym muszą się przeprowadzić: warto to zrobić w dzień parzysty.

W lutym nie bierz ślubu

Zdjęcie Luty nie uchodzi za miesiąc idealny do powiedzenia sobie "tak" / 123RF/PICSEL

Uchodzi za miesiąc miłości, a mimo to uważa się, że ślubu w tym miesiącu brać się nie powinno. Oczywiście chyba wszyscy znają przesąd, według którego ślub powinno brać się w miesiącu, który w nazwie ma literę "R". Luty nie posiada jej w swojej nazwie, dlatego też ma nie być najlepszym wyborem do powiedzenia sobie "tak".

To nie jedyny powód. Luty to oczywiście miesiąc zakochanych - 14 lutego obchodzone są walentynki. Skoro to miesiąc miłości, dlaczego nie jest odpowiedni do ślubów?

Luty to miesiąc, w którym zakochujemy się i poznajemy - wtedy mamy myśleć raczej o romansach i upojnych chwilach niż o ustatkowaniu się. Dlatego też zgodnie z przesądem z poważnymi decyzjami lepiej trochę poczekać.

Luty w roku przestępnym - przesądy

Zdjęcie Luty dłuższy o jeden dzień? W niektórych regionach na świecie rok przestępny uchodzi za pechowy / 123RF/PICSEL

W kwestii przesądów na luty warto wziąć pod lupę przekonania dotyczące roku przestępnego. Taki rok zdarza się raz na cztery lata - ostatnio takim rokiem był 2020.

Na temat dodatkowego dnia lutego już od czasów starożytnych krążyły różne legendy. I tak, w roku przestępnym lepiej nie planować kupna domu czy samochodu, brać ślubu, przeprowadzać się, zmieniać pracę czy wyjeżdżać na wakacje.

W niektórych regionach na świecie rok przestępny uchodzi za pechowy. Grecy uważają, że małżeństwa zawarte w przeciągu tych 366 dni nie przetrwają próby czasu i skończą się rozwodem.

Natomiast Niemcy uważają, że pogoda w trakcie roku przestępnego nie będzie dla nich zbyt łaskawa. Przekonanie to znalazło odzwierciedlenie w jednym z najpopularniejszych przesądów "Schaltjahr gleich Kaltjahr", czyli "Rok przestępny to rok zimny". Szkoci natomiast twierdzą, że rok przestępny nie jest rokiem dobrym dla rolnictwa.

