Znalazłeś na ulicy i chcesz zatrzymać? Uważaj. Oto co mówią przepisy

Od tysięcy lat wierzy się, że niektóre przedmioty pomagają przyciągnąć szczęście. Domowe i firmowe finanse, według niektórych, ochraniać ma między innymi znaleziony na ulicy, popularny "grosik na szczęście". Według zaleceń należy podnieść go, lekko w niego dmuchnąć, a kolejno schować do kieszeni. Dla powodzenia i szczęścia.

Co jednak, kiedy na ulicy znajdzie się znacznie większą sumę? Początkowy entuzjazm szybko ustąpić może miejsca rozczarowaniu - bo chociaż popularne przysłownie mówi, że to co znalezione nie jest kradzione, w rzeczywistości należy dopełnić ważnych obowiązków. A przede wszystkim, skontaktować się z odpowiednimi służbami.