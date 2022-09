Galopująca inflacja, ciągły wzrost cen i wypłaty, które stoją w miejscu, nie napawają Polaków optymizmem. Z miesiąca na miesiąc w naszym kraju żyje się coraz trudniej. Drożeje wszystko - ubrania, chemia gospodarcza, kosmetyki, materiały budowlane. Największy niepokój wzbudzają jednak szybujące w górę ceny żywności.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka porównała ceny cukru w siedmiu krajach. Jak wypadła Polska?

Reklama

Kryzys trwa. Zakupy są coraz droższe

Zakupy spożywcze stają się dla Polaków coraz bardziej bolesne. Podstawowe produkty takie jak chleb czy masło są coraz droższe. Ponadto, nic nie wskazuje na to, by sytuacja w następnych miesiącach miała się poprawić. Kryzys trwa, a konsumenci załamują ręce.

W ostatnim czasie szczególną popularnością w internecie cieszą się zestawienia cen tych samych produktów spożywczych w Polsce i za granicą. Niestety w podobnych porównaniach nasz kraj nie wypada korzystnie. Zazwyczaj analizy udowadniają, że ceny podstawowych produktów spożywczych w innych krajach są podobne do tych, które znamy z codziennych zakupów. Nasi sąsiedzi wydają tyle samo na jedzenie, jednak ich zarobki są o wiele wyższe.

Zobacz również: Bosacka o drożyźnie w Polsce. Niektóre ceny zwalają z nóg

TikTok

"Grubo albo wcale". Polka pokazała, ile w Holandii kosztują podstawowe produkty spożywcze

Po sieci krążą już zestawienia cen podstawowych produktów spożywczych dostępnych w Polsce z cenami obowiązującymi w Niemczech, Francji czy Włoszech. TikTokerka AureeOlkaa, która na stałe mieszka w Holandii została poproszona o to, by nagrać film o tamtejszych cenach żywności. Influencerka zaprezentowała użytkownikom popularnej aplikacji gazetkę promocyjną tamtejszego Lidla. Co się okazało?

Na prośbę niezliczonej rzeszy fanów robimy razem przegląd gazetki z Lidla wersja Holandia. Zaczynamy albo grubo, albo wcale zachęciła AureeOlkaa.

Na początku influencerka zaprezentowała fanom produkty znajdujące się na pierwszej stronie gazetki - kosztowały one jedynie 25 centów, a więc w przeliczeniu na polską walutę nieco ponad złotówkę. Były to: czipsy, ketchup, jogurt grecki i ciasteczka. Podobne produkty w Polsce kosztują kilka razy drożej.

Następnie influencerka przeszła do bardziej podstawowych produktów spożywczych. Okazuje się, że Holendrzy za ciemny chleb płacą 0,99 euro, czyli około 4,70 zł. Mieszanki warzyw kosztują tam nieco drożej, bo 1,99 euro. Za mięso wołowe mielone Holendrzy muszą zapłacić z kolei aż 7,49 euro (750 gramów). Przygotowane do obróbki, pocięte mięso z kurczaka kosztuje 2,99 euro (300 gramów).

Jest ok, można przeżyć skomentowała holenderskie ceny Polka mieszkająca za granicą.

Zobacz również: Ceny tych produktów rosną w oczach. Jak kupować, by było taniej?