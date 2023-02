Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lutego, kiedy dziewczyna prowadziła transmisję na żywo na platformie Twitch. Streamerka robiła relację live i jednocześnie prowadziła samochód.

Streamerka potrąciła psa gdy patrzyła w telefon

Streamera Sidneuke prowadziła transmisję live podczas prowadzenia samochodu. Na nagraniu zamieszczonym w sieci słyszymy, jak opowiada obserwującym ją osobom, że przy drodze widzi dużo psów.

Nie skłoniło to kobiety do głębszej refleksji oraz zachowania ostrożności, bowiem kiedy dostała powiadomienie na telefon, wzięła go do ręki i patrzyła w ekran, zamiast na drogę.

W pewnym momencie na nagraniu słychać pisk i wycie psa, a stremerka krzyknęła: "K...a, przejechałam psa", po czym zatrzymała samochód i wyszła z auta.

Film z wypadku oraz komentarz zamieścił polski youtuber jeden z włodarzy Fame MMA - Boxdel. (pisownia oryginalna)

Streamerka “Sidneuke” przejechala biednego psiaka na streamie DOSŁOWNIE po tym jak ZAUWAZYLA, ze wokol niej jest duzo psów i siegneła po telefon zeby obczaić sobie powiadomionko ktore przyszło napisał Boxdel.

W sieci zaroiło się od krytycznych i potępiających zachowanie Sidneuke wpisów.

Sprawę skomentował m.in. pisarz Jakub Żulczyk.

Ta dziewczyna widziała, że na drodze jest pełno zwierząt. Miała to gdzieś. Jej mózg był skoncentrowany tylko na dopaminowych zastrzykach z telefonu napisał Jakub Żulczyk

Do sprawy włączyła się także Maja Staśko.

Czy stream podczas jazdy jest legalny? Gdy osoba nie dotyka telefonu, ale nagrywa, czyta komentarze itd.? - zapytała na facebook'u.

Po wypadku Sidneuke zrobiła kolejne nagranie, na którym słychać, jak rozmawia z okolicznymi mieszkańcami i prosi, aby ktoś zajął się psami i poinformował właściciel, po czym wsiada do auta i odjeżdża.

Dziewczyna na nagraniu skomentowała też całą sprawę i stwierdziła, że to nie ona jest winna całemu zajściu.

"Od razu mówię, że nie powinny psy być na wolności i jest to złe. Jest to niezgodne z prawem. Nie możecie zostawiać psów bez opieki" - tłumaczyła na nagraniu.

Ban na Twitchu dla Sidneuke

Po cały zajściu streamerka szybko otrzymała karę od platformy. Jej konto zostało zbanowane i nie wiadomo, czy i kiedy pojawi się jeszcze w sieci.