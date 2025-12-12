Czym się różni dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny często jest mylony z zasiłkiem pielęgnacyjny, choć są to dwa, zupełnie różne świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany i wypacany jest przez organ gminy, z kolei dodatek pielęgnacyjny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejna różnica polega na tym, że zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek, natomiast dodatek pielęgnacyjny w przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia, przyznawany jest z urzędu, zatem nie trzeba składać wniosku.

Ponadto prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przysługuje, jeśli zostało już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie, a wysokość dodatku pielęgnacyjnego to 348,22 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i jak go uzyskać?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, oraz osobom, które ukończyły 75 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wówczas niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9). Takie zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składany jest wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Dodatek pielęgnacyjny może być także przyznany z urzędu, bez potrzeby składania wniosku. "Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą" - wyjaśnia ZUS.

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany, jeśli dana osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Czy dodatek pielęgnacyjny wzrośnie w 2026 roku?

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie on wzrastał od miesiąca, w którym waloryzowana jest emerytura lub renta.

Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie. W czerwcu 2025 r. rząd zaproponował, aby w 2026 roku świadczenia emerytalne i rentowe wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Od 1 marca 2026 r. jeśli obecne prognozy się potwierdzą, miesięczny dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 348,22 zł do ok. 364,59 zł. Dokładną wysokość waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego poznamy w lutym 2026 r.

