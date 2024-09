Kiedy pogoda za oknem sprzyjała, spragnieni ochłody i odpoczynku mieszkańcy i turyści tłumnie ruszyli na Zakrzówek. A tam... musieli odstać swoje. Niekiedy w kolejce do wejścia spędzić trzeba było bowiem od kilkudziesięciu minut do nawet dwóch godzin . Wszystko przez limit wejść. Ten ubiegłoroczny, opiewający na 1000 osób, w te wakacje zmieniono bowiem na 600 osób .

To, mimo iż niekiedy irytowało, nie zniechęciło spragnionych relaksu Krakowian. I chociaż z uroków tamtejszej atrakcji korzystać mogli przez całe wakacje, sezon kąpielowy na Zakrzówku dobiega już końca. Zgodnie z zapowiedziami kąpielisko funkcjonować będzie do 8 września - po tej dacie nastąpi zaś oficjalne zamknięcie sezonu, co w praktyce oznacza, że znad basenów znikną sprawujący opiekę nad wypoczywającymi ratownicy. To nie znaczy jednak, że atrakcja pozostanie zupełnie zamknięta.