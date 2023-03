Groźny atak na popularnego księdza. Kobieta zepchnęła go ze sceny

Popularny ksiądz zaatakowany podczas nabożeństwa. Nagranie mrozi krew

Oprac. Redakcja Życie i styl

Brazylijski duchowny Marcelo Rossi stał się ofiarą ataku, do którego doszło podczas jednego z nabożeństw. Kiedy ksiądz przemawiał do 50 tys. zgromadzonych w hali wiernych, napastniczka zepchnęła go ze sceny. Groźnie wyglądający atak zarejestrowały kamery. Nagranie trafiło do sieci, a lokalne media spekulują co do możliwych przyczyn ataku na duchownego.

Zdjęcie Brazylijski duchowny Marcelo Rossi stał się ofiarą ataku, do którego doszło podczas jednego z nabożeństw / Getty Images